Panama. I porti e il canale: quando la logistica diventa un ultimatum

La vicenda è tecnica solo in apparenza: concessioni portuali, ricorsi, arbitrati. In realtà è politica allo stato puro. Panama ha revocato i diritti di gestione dei porti di Balboa e Cristóbal alla Panama Ports Company, controllata dalla hongkonghese CK Hutchison. Pechino reagisce chiedendo alle imprese statali di congelare nuovi progetti nel Paese e intensificando i controlli doganali su merci panamensi. È la versione cinese delle sanzioni mirate: non si chiude il rubinetto ufficialmente, si alza la pressione dove fa male.

Sullo sfondo c’è un passaggio chiave: la PPC aveva ottenuto le concessioni nel 1997 e nel 2021 un’estensione di 25 anni. Ora il tribunale panamense le toglie la gestione e la società risponde con cause e arbitrati. Ma il punto non è più chi ha ragione in diritto. Il punto è chi detta le condizioni nel nodo logistico più sensibile delle Americhe.

Washington ha incorniciato la partita con una formula semplice e aggressiva: la Cina “controlla” il Canale di Panama. Panama e Pechino negano, ma l’accusa serve a una cosa: legittimare una pressione costante su Città di Panama perché riduca la presenza cinese nelle infrastrutture critiche. E la sentenza panamense arriva nel momento in cui gli Stati Uniti rilanciano la priorità dell’emisfero occidentale, con la nuova retorica della “Dottrina Donroe”: meno guerre lontane, più disciplina nel cortile di casa.

Il Canale non è un simbolo: è un interruttore strategico. Passa lì circa il 5 per cento del commercio mondiale, e la Marina statunitense lo usa come corridoio operativo tra Atlantico e Pacifico. Quando Washington parla di sicurezza, non sta facendo teoria: sta proteggendo un’infrastruttura che, in caso di crisi, accelera o rallenta la proiezione di potenza.

La risposta di Pechino: ritorsione misurata, messaggio chiarissimo

La Cina si muove con due strumenti che in economia globale valgono spesso più delle dichiarazioni:

1. investimenti sospesi o rinviati, cioè miliardi potenziali che diventano improvvisamente “non disponibili”;

2. frizioni doganali, quindi costi e ritardi sulle esportazioni panamensi (caffè in testa).

È un avvertimento: se tocchi un asset sensibile legato a una società percepita come parte dell’ecosistema cinese, la conseguenza non sarà necessariamente militare o clamorosa, ma sarà concreta e quotidiana. Inoltre l’ufficio cinese per Hong Kong e Macao parla di abuso di fiducia e lascia intendere un prezzo politico.

Panama vive di due cose: canale e logistica. Se diventa teatro di un braccio di ferro permanente tra Stati Uniti e Cina, il rischio è la perdita di investimenti e, peggio, l’incertezza reputazionale. Gli investitori non temono solo la Cina o gli USA: temono la volatilità regolatoria e giudiziaria, cioè l’idea che concessioni pluridecennali possano saltare sotto pressione geopolitica.

D’altro canto, per Panama c’è anche un calcolo: raffreddare i legami con Pechino può facilitare accesso a capitali, protezioni e relazioni privilegiate con Washington. È una scommessa: sostituire una dipendenza con un’altra, sperando che la seconda sia più sostenibile o più remunerativa.

Militarmente, il Canale non è un semplice “passaggio”: è un moltiplicatore di tempo. Chi lo controlla politicamente può rendere più semplice o più difficile la mobilità navale. E oggi, con un Pacifico sempre più centrale, la rapidità di trasferimento tra teatri diventa un vantaggio operativo.

Per questo Washington non accetta ambiguità vicino alle chiuse. E per questo Pechino non vuole essere espulsa dalla catena logistica che, indirettamente, le dà leva su rotte e operatori.

Questa storia racconta una tendenza più grande: la geopolitica non si fa solo con basi e alleanze, ma con concessioni, terminal, arbitrati e standard di controllo. I porti sono diventati infrastrutture di potere. E i governi, quando decidono di “nazionalizzare” una scelta, si espongono a ritorsioni economiche che assomigliano sempre più a una guerra economica a bassa intensità.

Mulino dice di non voler far salire la tensione e rivendica dignità nazionale. È la frase tipica dei Paesi-cerniera: abbastanza importanti da essere contesi, non abbastanza forti da imporre da soli le regole del gioco.

Nel frattempo, l’eventuale ingresso operativo di Maersk per ridurre i disagi è un dettaglio che conta: quando la politica incendia, la logistica prova a spegnere, perché i container non aspettano le conferenze stampa. E però, quando il nodo è strategico, anche il pragmatismo degli operatori finisce dentro la partita delle potenze.