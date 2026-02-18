Perù. Il Parlamento destituisce il presidente Jerí. E’ il settimo in 10 anni

di Giuseppe Gagliano –

La rimozione di José Jerí dopo appena 130 giorni di presidenza non è un fulmine a ciel sereno ma l’ennesimo episodio di una instabilità ormai strutturale. Sette presidenti in dieci anni descrivono un sistema politico che ha trasformato l’eccezione in regola. La votazione parlamentare che ha portato alla sua uscita di scena è stata rapida, politicamente trasversale e orientata a chiudere subito la partita, senza concedere tempo a mediazioni o rinvii procedurali.

La scelta del Congresso di procedere con la rimozione immediata segnala un dato chiaro: la priorità dell’élite politica peruviana non è più la stabilità dell’esecutivo ma la gestione del rischio reputazionale e giudiziario. Quando un presidente diventa un costo politico, il sistema lo scarica con velocità crescente.

Le indagini su traffico di influenze, appalti controversi e utilizzo opaco di fondi pubblici hanno creato il contesto formale. Ma il vero detonatore è stato lo scandalo mediatico legato agli incontri non dichiarati con imprenditori e alle frequentazioni opache. In America Latina la legittimità presidenziale vive di percezione oltre che di diritto: quando l’immagine di integrità crolla, la sopravvivenza politica diventa aritmetica parlamentare.

Il caso del ristorante e degli incontri riservati ha funzionato da simbolo di distanza tra potere e trasparenza. Le scuse tardive non hanno ricostruito fiducia. I sondaggi hanno certificato il danno: una caduta di consenso rapida rende qualsiasi presidente vulnerabile in un sistema dove il Parlamento dispone di strumenti di rimozione relativamente agili.

Il vero problema per il Perù non è la caduta di un presidente ma la ripetizione del ciclo. Ogni crisi riduce la prevedibilità regolatoria, aumenta il premio di rischio sugli investimenti e rallenta decisioni su infrastrutture, energia e miniere, settori chiave dell’economia peruviana. Gli investitori tollerano governi deboli, ma non sistemi imprevedibili.

L’instabilità politica cronica spinge inoltre l’amministrazione pubblica verso logiche di breve termine: spesa difensiva, nomine di compromesso, scarsa pianificazione strategica. In un Paese ricco di risorse, questo significa crescita potenziale non sfruttata.

Il Congresso peruviano è diventato il vero centro di gravità del potere. Non governa direttamente, ma decide chi può governare e per quanto. Questo rafforza il ruolo delle coalizioni variabili e dei gruppi di pressione interni, ma indebolisce la continuità dell’azione esecutiva.

La frequente rimozione dei presidenti crea un precedente permanente: ogni capo di Stato governa sapendo di essere revocabile in tempi brevi. Questo riduce l’incentivo a riforme strutturali impopolari e favorisce politiche di sopravvivenza.

Sul piano regionale, un Perù politicamente instabile pesa meno nei dossier sudamericani e nei negoziati economici. Meno capacità di iniziativa significa più spazio per altri attori regionali. Inoltre, la presenza di imprenditori stranieri in scandali locali alimenta il tema dell’influenza esterna, tema sensibile in tutta l’America Latina.

La debolezza istituzionale non produce solo rumore interno: riduce il peso internazionale del Paese e la sua capacità di attrarre partnership di lungo periodo.

La caduta di Jerí non chiude una crisi, la conferma. Il meccanismo costituzionale di successione garantirà continuità formale fino alle elezioni, ma non risolve il nodo di fondo: un sistema politico frammentato, dove la sfiducia reciproca tra esecutivo e legislativo è diventata la norma.

Finché la politica peruviana resterà intrappolata in cicli di delegittimazione rapida, ogni presidente sarà percepito come provvisorio. E un potere percepito come provvisorio governa poco, negozia molto e riforma quasi nulla. In questo sta la vera fragilità del Perù contemporaneo: non la caduta dei presidenti, ma l’erosione lenta della fiducia nelle istituzioni.