Perù. Tripodi ha co-presieduto il meccanismo di consultazioni bilaterali

Farnesina –

Il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Maria Tripodi ha co-presieduto con il vice ministro degli Affari esteri del Perù John Peter Camino Cannock, la quarta riunione del Meccanismo di Consultazioni Politiche Bilaterali. Momento che assume un particolare significato, a cinque anni dall’ultima visita politica in Perù di un membro di governo italiano.

Tra i temi trattati: relazioni commerciali, reciproche opportunità di investimenti, salvaguardia dell’utilizzo della lingua italiana, attività del nucleo Tutela del Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri e missioni archeologiche.

Focus su: XII Conferenza Italia – America Latina e Caraibi, crisi regionali in Venezuela e ad Haiti, rapporti con l’Unione Europea, anche con riferimento alle opportunità dell’Accordo Commerciale Multiparte e delle iniziative del “Global Gateway” per le imprese italiane.

Al termine delle consultazioni politiche, il sottosegretario Tripodi, accompagnata dall’ambasciatore d’Italia in Perù Massimiliano Mazzanti, ha visitato con il vice ministro Cannock l’esposizione fotografica e documentale dedicata al 150mo anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali e ha partecipato alla cerimonia di presentazione dell’edizione filatelica speciale di celebrazione del medesimo anniversario.

“Il Perù è un Paese straordinario” ha commentato il sottosegretario, “ho invitato il mio omologo a Roma per continuare il proficuo dialogo avviato nei diversi ambiti. Il governo italiano ha finalmente una strategia chiara in America Latina, che poggia sulla costante presenza politica nella regione e un’accresciuta interlocuzione con i partner, essenziale per affrontare le sfide globali”.