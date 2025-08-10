Polonia. Accordo da 6 mld di euro con la Corea del Sud per l’acquisto di carri armati

di Giuseppe Gagliano –

Entro il 2030, la Polonia sarà il Paese europeo con il maggior numero di carri armati, superando complessivamente Regno Unito, Germania, Francia e Italia. Con l’ultimo accordo per l’acquisto di 180 carri K2 sudcoreani, per un valore di oltre 6 miliardi di euro, Varsavia punta a raggiungere quota 1.100 unità corazzate. Solo Grecia e Turchia avranno arsenali più consistenti tra i membri della NATO, mentre l’insieme dei quattro principali eserciti dell’Europa occidentale si fermerà a circa 950 mezzi.

Non si tratta di una semplice modernizzazione tecnica. Questa espansione è il tassello più recente di una strategia militare accelerata dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni croniche con la Bielorussia dal 2021. Con una spesa per la difesa pari al 4,7% del PIL, la più alta tra gli alleati NATO, la Polonia sta trasformandosi da potenza di frontiera a vero pilastro dell’Alleanza in Europa orientale.

L’accordo con Seul non è un episodio isolato. Dal 2022, la Polonia ha stretto con la Corea del Sud una partnership strategica per dotarsi di sistemi d’arma di ultima generazione: oltre ai K2, lanciatori K239 Chunmoo, caccia leggeri FA-50 e obici semoventi K9. Parallelamente, dagli Stati Uniti sono arrivati carri Abrams, elicotteri Apache, sistemi HIMARS e Patriot.

Questa diversificazione delle forniture, pur mantenendo salda l’ancora transatlantica, offre a Varsavia vantaggi rilevanti: riduzione del rischio di dipendenza da un singolo fornitore, accesso a tecnologie complementari e soprattutto clausole di trasferimento tecnologico che riattivano la produzione nazionale di carri armati. Dei nuovi K2, infatti, 61 saranno assemblati in Polonia, segnando un ritorno dell’industria corazzata interna.

La firma del contratto, avvenuta nell’81mo anniversario della Rivolta di Varsavia, non è stata casuale. Il ministro della Difesa Kosiniak-Kamysz ha legato l’acquisto alla memoria dei combattenti del 1944, trasformando un’operazione industriale e militare in un messaggio politico: la Polonia non sarà mai più impreparata di fronte a una minaccia esterna.

L’aumento massiccio della forza corazzata rafforza la capacità della Polonia di condurre operazioni convenzionali ad alta intensità su più fronti. In uno scenario di conflitto NATO-Russia, Varsavia diventerebbe lo snodo principale della difesa terrestre dell’Alleanza, con mezzi in grado di supportare sia la difesa nazionale sia il dispiegamento rapido verso i Paesi baltici o l’Ucraina.

Tuttavia una forza corazzata di tali dimensioni comporta sfide notevoli: costi di mantenimento elevati, necessità di infrastrutture logistiche adeguate, e un fabbisogno costante di personale addestrato. Inoltre, in un contesto in cui molti Paesi europei stanno puntando su forze più leggere e tecnologiche, l’approccio polacco, centrato sul numero di piattaforme pesanti, segna una scelta dottrinale distinta, più vicina alla logica della dissuasione quantitativa che alla guerra “net-centric” di nuova generazione.

Dal punto di vista geopolitico, questa crescita esponenziale è un messaggio diretto a Mosca: la Polonia intende essere il muro corazzato dell’Europa orientale. La definizione di “alleato modello” da parte del segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth riflette non solo l’impegno finanziario, ma anche la disponibilità di Varsavia a fungere da avamposto militare e logistico dell’Alleanza.

Allo stesso tempo, l’investimento polacco mette in evidenza la distanza crescente con gli standard europei occidentali, dove la spesa per la difesa resta inferiore e la ricostituzione delle capacità pesanti procede lentamente.

La corsa ai carri armati della Polonia è insieme una strategia di sicurezza, un atto di politica industriale e una dichiarazione di identità nazionale. Ma è anche un impegno a lungo termine che richiederà coerenza politica, sostenibilità economica e capacità di integrazione con le dottrine operative NATO. Se mantenuto, questo programma proietterà Varsavia al centro del dispositivo di deterrenza europeo, con un peso militare superiore a quello di molti alleati storici e un ruolo che andrà ben oltre i confini polacchi.