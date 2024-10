Porto di Genova: fino a 10mila posti di lavoro con il rientro nella Nuova via della Seta

Cs –

Si è tenuta oggi, presso il Circolo ricreativo CAP di Genova, la conferenza stampa dal titolo “Il Porto di Genova Tradito”, organizzata dal Movimento Indipendenza. L’incontro ha visto la partecipazione di Gianni Alemanno, Segretario nazionale del Movimento, Michele Geraci, professore alla New York University di Shanghai e responsabile esteri del Movimento, e Alessandro Rosson, candidato alla presidenza della Regione Liguria. Durante l’evento, i relatori hanno discusso le conseguenze dell’abbandono dell’accordo della Via della Seta da parte del governo Meloni e la gestione delle concessioni demaniali del porto.

“Stimiamo che il ritorno nella Via della Seta possa portare il traffico di container a circa 5 milioni, con la creazione di 5mila fino a 10mila nuovi posti di lavoro”, ha dichiarato Gianni Alemanno. Gli esempi del porto del Pireo e di Vado Ligure, che hanno visto aumentare il traffico grazie agli investimenti cinesi, sono stati citati come modelli di successo che Genova potrebbe emulare.

I partecipanti hanno inoltre sottolineato l’importanza di trasparenza sui risultati della Commissione ministeriale sulle concessioni demaniali del Porto di Genova. “Siamo in attesa dei risultati, che dovevano essere presentati il 22 settembre, e della nomina del nuovo Presidente dell’Autorità portuale. Solo con chiarezza e riforme attrarremo nuovi investitori”, ha affermato Alessandro Rosson.

Michele Geraci nel suo intervento ha evidenziato come l’uscita dalla Via della Seta abbia favorito altri porti europei. “Se non agiamo rapidamente, le merci continueranno a essere dirette verso altri scali europei, portando ricchezza e occupazione fuori dall’Italia”, ha concluso.

Il Movimento Indipendenza ha ribadito la richiesta di rientrare nell’accordo della Via della Seta, sottolineando i vantaggi economici e strategici per il porto di Genova e la Liguria.

“Siamo in attesa dei risultati della Commissione ministeriale sulle procedure di rilascio delle concessioni demaniali da parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Doveva concludere i suoi lavori dopo 4 mesi dal suo insediamento, ovvero il 22 settembre scorso, mentre il viceministro Rixi aveva promesso che questa scadenza sarebbe stata il 12 ottobre. Questi risultati, insieme alla nomina del nuovo Presidente, sono la base per il rilancio del Porto di Genova. Nessun grande investitore si avvicinerà a questo porto se non avrà la certezza che siano stati estirpati gli influssi del vecchio sistema clientelare che ha attraversato tutte le gestioni politiche, di centrosinistra e di centrodestra, della Regione Liguria. Per questo noi di Indipendenza chiediamo che le azioni ministeriali non abbiano nessuna compiacenza verso le vecchie gestioni, mentre ci impegniamo a portare aria nuova a livello regionale: il porto di Genova è il principale motore di sviluppo della Liguria e non può più essere tradito per giochi di potere e connivenza con i vecchi poteri economici.

Un altro tradimento contro il Porto di Genova è stata la scelta del Governo di centrodestra si uscire dalla Via della Seta.

La Via Della Seta è un accordo firmato tra Italia e Cina che offriva alle aziende italiane l’opportunità, ma non l’obbligo, di cooperare con aziende cinesi per progetti di sviluppo, principalmente in infrastrutture di trasporti, e fare dei porti italiani, al centro del Mediterraneo, i terminali naturali per le merci che transitano da e per l’Asia e l’Africa. Il governo Meloni, pensando forse che si trattasse di un accordo di libero scambio che avrebbe facilitato l’invasione di merci cinesi nel nostro mercato, alla fine del 2023 ha deciso di uscire da questo accordo, tagliando così le gambe ai nostri porti a favore degli altri approdi europei.

I vantaggi della Via della Seta sono evidenti nel settore portuale. Dove sono presenti investimenti cinesi, i porti europei hanno registrato una crescita del traffico tre volte superiore rispetto alla media, con un notevole aumento dei posti di lavoro. Il Pireo, grazie a Cosco, è passato da 800.000 container nel 2010 a oltre 5 milioni nel 2022, con un incremento del 25% dei posti di lavoro e ricavi più che triplicati a quasi €300 milioni. Anche in Italia, il porto di Vado Ligure, dove operano Cosco e Qingdao Ports, ha visto il traffico container crescere del 55% tra il 2021 e il 2023, mentre porti come Genova e La Spezia hanno registrato rispettivamente cali del 6,4% e del 17%.

I cinesi sono già presenti in tutti gli altri porti europei e del Mediterraneo e quindi l’alternativa è semplice: o noi facciamo in modo che loro merci arrivino da noi creando Pil e occupazione in Liguria, o loro le faranno arrivare negli altri porti europei, creando Pil e occupazione negli altri paesi. Con il vantaggio aggiuntivo che saremmo noi e non gli altri ad eseguire i controlli sugli standard di qualità e sanitari. Ricordiamo che non esiste alcun rischio di “svendere I nostri asset strategici” perché i porti sono enti pubblici e non possono essere venduti, mentre le concessioni possono revocate.

Stimiamo che rientrare nella Via della Seta porterà nel Porto di Genova il traffico di container a circa 5milioni (alla pari col Pireo) e creerà da un minimo di 5,000 a un massimo di 10,000 nuovi posti di lavoro. Per questo noi di Indipendenza chiediamo al Governo Meloni di rientrare immediatamente nella Via della Seta, riaprendo così queste opportunità per i nostri porti, che sono quelli di gran lunga i più vantaggiosi per arrivare ai mercati europei.”

