Portogallo. Lo yuan entra nell’eurozona: Lisbona apre al debito in valuta cinese

di Giuseppe Gagliano –

Il Portogallo rompe un tabù nell’eurozona e colloca per la prima volta titoli di Stato denominati in yuan, segnando un passaggio che va oltre la semplice finanza pubblica e assume un chiaro significato geopolitico. Lisbona ha emesso obbligazioni per 1,99 miliardi di yuan, circa 250 milioni di euro, con scadenza a otto anni, diventando il primo Paese dell’area euro a percorrere questa strada e contribuendo alla crescente presenza internazionale della valuta cinese.

L’operazione ha dimensioni contenute ma un forte valore simbolico. Per la prima volta uno Stato dell’eurozona accede a un circuito di finanziamento che non ruota esclusivamente attorno a euro e dollaro, riconoscendo implicitamente alla Cina un ruolo sempre più rilevante anche sul piano monetario. Non si tratta di un cambio di alleanze, ma di un segnale della trasformazione in corso negli equilibri finanziari globali.

La scelta portoghese si inserisce in un rapporto già consolidato con Pechino. Negli ultimi anni la Cina ha investito in settori strategici dell’economia lusitana, rafforzando un legame che oggi si estende anche al debito sovrano. Lisbona diventa così un punto di accesso privilegiato per la presenza economica cinese in Europa, confermando una cooperazione costruita su interessi convergenti.

Dal punto di vista economico, l’emissione in yuan rappresenta una diversificazione delle fonti di finanziamento e un ampliamento della base degli investitori. Tuttavia apre anche interrogativi sul rischio di una dipendenza crescente, poiché il coinvolgimento della Cina non riguarda più solo investimenti industriali ma entra nell’architettura finanziaria degli Stati.

L’iniziativa evidenzia una dinamica più ampia: lo yuan avanza gradualmente nei mercati internazionali senza sostituire direttamente le valute occidentali, ma occupando spazi lasciati aperti da divisioni e incertezze. Ogni emissione in valuta cinese fuori dall’Asia rafforza questo processo e contribuisce a un sistema monetario sempre più multipolare.

Il caso portoghese mette inoltre in luce una tensione interna all’Unione europea. Da un lato Bruxelles punta all’autonomia strategica, dall’altro i singoli Stati cercano nuovi capitali e opportunità, anche guardando alla Cina. Il risultato è un equilibrio fragile tra esigenze economiche e orientamento geopolitico.

Più che una scelta isolata, quella di Lisbona appare come il segnale di un cambiamento in atto. La Cina non è più soltanto un partner commerciale per l’Europa, ma anche un attore finanziario capace di entrare nei meccanismi del debito sovrano. Resta da capire se questa apertura resterà un caso limitato o anticiperà una trasformazione più profonda dell’eurozona.