Premio Marzani: vincitrice Zakia Seddiki Attanasio

di Valentina Busiello –

Il Premio internazionale giornalistico letterario Marzani, presieduto nell’edizione di quest’anno da Enzo Parziale dell’associazione “Campania, Europa, Mediterraneo”, è andato alla presidente della Fondazione Mama Sofia, Zakia Seddiki.

L’evento si è tenuto nella città di San Giorgio del Sannio, a Benevento, e nell’occasione è stata ricordata la memoria di due eroi che ciascuno nel proprio settore hanno operato sacrificando la propria vita: si tratta del diplomatico Luca Attanasio, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo dal 5 settembre 2017 fino alla sua morte avvenuta il 22 febbraio 2021, vittima di un attentato presso il villaggio di Kibumba, vicino alla città di Goma, e della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh, di al-Jazeera, uccisa l’11 maggio 2022 da un colpo di arma da fuoco mentre seguiva un’operazione dell’esercito israeliano nel campo di Jenin, nel nord della Cisgiordania.

La Fondazione Mama Sofia, fondata e presieduta da Zakia Seddiki Attanasio, moglie dle diplomatico italiano ucciso nella RDC, si propone di tramandare il patrimonio di valori di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli e l’eredità spirituale di Luca Attanasio attraverso attività culturali ed opere di informazione, istruzione e formazione per una cultura della integrazione, della legalità e della non violenza.

L’obiettivo è quello di sollecitare istituzioni, governi e organizzazioni ad operare a tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici dei minori e dei giovani socialmente ed economicamente svantaggiati, e in generale dei minori a rischio nei Paesi a economia in transizione, sottosviluppati o in via di sviluppo, nei quali tale difesa e tutela non sono adeguatamente assicurate.

La Fondazione si propone di mettere a disposizione misure di accompagnamento al percorso di vita e di formazione educativa, culturale e professionale dei minori e giovani, anche migranti, e di sostenere l’attivazione, tra gli altri, di servizi educativi per la prima infanzia, di progetti di edilizia scolastica e di iniziative di lotta alla povertà educativa e professionale.

– I premiati dell’edizione 2022 del Premio Marzani nella serata condotta dalla giornalista Teresa Simeone e dal presidente Enzo Parziale:

Abeer Odeh, Alto rappresentante dello Stato di Palestina e rappresentante permanente presso le agenzie delle Nazioni Unite FAO, IFAD e WFP dal 2019.

– Zakia Seddiki, presidente ONG, Fondazione Mama Sofia, consorte dell’ambasciatore Luca Attanasio.

– Asmahan Abdulhameed Altoqy, ambasciatrice della Repubblica Yemen in Italia.

– Ely Salem Zeine, ambasciatrice della Repubblica Islamica della Mauritania in Italia.

– Evarist Bartolo, già ministro degli Affari esteri della Repubblica di Malta

– Stefania Battistini, giornalista TG1, inviata di guerra in Ucraina.

– Carlo Giovanni Cereti, docente presso l’Università La Sapienza, studioso del patrimonio culturale del Medio e Vicino Oriente.

– Raimondo Di Maio, libraio ed editore di “Dante e Descartes”.

– Laura Marzi, scrittrice del romanzo “La Materia Alternativa”.

– Graziella Di Grezia, poetessa e pianista classica.

– Emilio Mottola, violoncellista e compositore.

– Francesco Terrone, poeta, scrittore e giornalista, della Fondazione Francesco Terrone.

– Rita Tekeyan, poetessa, cantante armena.