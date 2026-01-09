Principali novità sull’Accordo UE-MERCOSUR

Farnesina –

Dopo oltre venticinque anni di negoziati, gli Ambasciatori dei Paesi dell’Unione Europea hanno dato oggi il via libera politico – anche con il voto positivo dell’Italia – alla firma dell’Accordo UE-MERCOSUR.

L’Italia ha sostenuto l’accordo dopo aver chiesto e ottenuto garanzie e clausole di salvaguardia rafforzate per proteggere alcune filiere sensibili del comparto agroalimentare.

L’accordo UE-MERCOSUR è il più grande accordo di libero scambio mai negoziato dall’Unione Europea che porterà alla creazione di un’area di libero scambio di circa 800 milioni di persone.

Secondo il Ministro degli Esteri Antonio Tajani “l’accordo di libero scambio tra i Paesi dell’UE con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay rappresenta una grande opportunità per tutte le nostre imprese. Un accordo destinato a far crescere le nostre esportazioni, con l’obiettivo di raggiungere i 700mld di export”.

L’intesa prevede l’azzeramento o la forte riduzione dei dazi sui prodotti e servizi che rappresentano oltre il 90% dell’export UE, compresi settori nei quali si concentrano forti interessi commerciali offensivi italiani, quali automotive, macchinari industriali, prodotti chimici e farmaceutici.

I principali punti dell’accordo riguardano:

– l’eliminazione degli elevati dazi del MERCOSUR, che consentirà agli esportatori dell’UE di risparmiare oltre 4 miliardi di € di dazi doganali all’anno;

– procedure doganali agevolate per le esportazioni europee;

– accesso preferenziale esclusivo ad alcune materie prime critiche e a determinati prodotti verdi;

– divieto di imitazione di oltre 340 prodotti alimentari tradizionali dell’UE riconosciuti come indicazioni geografiche, di cui 57 italiane. Si tratta del maggior numero di indicazioni geografiche mai protetto in un accordo dell’UE;

– rispetto degli standard europei per i prodotti dei Paesi MERCOSUR importati nella UE.

L’accordo prevede la tutela delle seguenti 57 Indicazioni Geografiche italiane:

Aceto Balsamico di Modena

Aceto Balsamico tradizionale di Modena

Aprutino Pescarese

Asiago

Bresaola della Valtellina

Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani

Culatello di Zibello

Fontina

Gorgonzola

Grana Padano

Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel

Mortadella Bologna

Mozzarella di Bufala Campana

Pancetta Piacentina

Parmigiano Reggiano

Pasta di Gragnano

Pecorino Romano

Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino

Prosciutto di Parma

Prosciutto di San Daniele

Prosciutto Toscano

Provolone Valpadana

Salamini italiani alla cacciatora

Taleggio

Toscano

Zampone Modena

Asti

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti

Bardolino / Bardolino Superiore

Barolo

Brachetto d’Acqui / Acqui

Brunello di Montalcino

Campania

Chianti

Chianti Classico

Conegliano – Prosecco

Valdobbiadene – Prosecco

Dolcetto d’Alba

Emilia / dell’Emilia

Fiano di Avellino

Franciacorta

Greco di Tufo

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Marca Trevigiana

Marsala

Montepulciano d’Abruzo

Prosecco

Sicilia

Soave

Toscana / Toscano

Valpolicella

Veneto

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano

Grappa