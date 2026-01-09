Principali novità sull’Accordo UE-MERCOSUR

Farnesina –
Dopo oltre venticinque anni di negoziati, gli Ambasciatori dei Paesi dell’Unione Europea hanno dato oggi il via libera politico – anche con il voto positivo dell’Italia – alla firma dell’Accordo UE-MERCOSUR.
L’Italia ha sostenuto l’accordo dopo aver chiesto e ottenuto garanzie e clausole di salvaguardia rafforzate per proteggere alcune filiere sensibili del comparto agroalimentare.
L’accordo UE-MERCOSUR è il più grande accordo di libero scambio mai negoziato dall’Unione Europea che porterà alla creazione di un’area di libero scambio di circa 800 milioni di persone.
Secondo il Ministro degli Esteri Antonio Tajani “l’accordo di libero scambio tra i Paesi dell’UE con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay rappresenta una grande opportunità per tutte le nostre imprese. Un accordo destinato a far crescere le nostre esportazioni, con l’obiettivo di raggiungere i 700mld di export”.
L’intesa prevede l’azzeramento o la forte riduzione dei dazi sui prodotti e servizi che rappresentano oltre il 90% dell’export UE, compresi settori nei quali si concentrano forti interessi commerciali offensivi italiani, quali automotive, macchinari industriali, prodotti chimici e farmaceutici.
I principali punti dell’accordo riguardano:
– l’eliminazione degli elevati dazi del MERCOSUR, che consentirà agli esportatori dell’UE di risparmiare oltre 4 miliardi di € di dazi doganali all’anno;
– procedure doganali agevolate per le esportazioni europee;
– accesso preferenziale esclusivo ad alcune materie prime critiche e a determinati prodotti verdi;
– divieto di imitazione di oltre 340 prodotti alimentari tradizionali dell’UE riconosciuti come indicazioni geografiche, di cui 57 italiane. Si tratta del maggior numero di indicazioni geografiche mai protetto in un accordo dell’UE;
– rispetto degli standard europei per i prodotti dei Paesi MERCOSUR importati nella UE.
L’accordo prevede la tutela delle seguenti 57 Indicazioni Geografiche italiane:
Aceto Balsamico di Modena
Aceto Balsamico tradizionale di Modena
Aprutino Pescarese
Asiago
Bresaola della Valtellina
Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani
Culatello di Zibello
Fontina
Gorgonzola
Grana Padano
Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel
Mortadella Bologna
Mozzarella di Bufala Campana
Pancetta Piacentina
Parmigiano Reggiano
Pasta di Gragnano
Pecorino Romano
Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino
Prosciutto di Parma
Prosciutto di San Daniele
Prosciutto Toscano
Provolone Valpadana
Salamini italiani alla cacciatora
Taleggio
Toscano
Zampone Modena
Asti
Barbaresco
Barbera d’Alba
Barbera d’Asti
Bardolino / Bardolino Superiore
Barolo
Brachetto d’Acqui / Acqui
Brunello di Montalcino
Campania
Chianti
Chianti Classico
Conegliano – Prosecco
Valdobbiadene – Prosecco
Dolcetto d’Alba
Emilia / dell’Emilia
Fiano di Avellino
Franciacorta
Greco di Tufo
Lambrusco di Sorbara
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Marca Trevigiana
Marsala
Montepulciano d’Abruzo
Prosecco
Sicilia
Soave
Toscana / Toscano
Valpolicella
Veneto
Vernaccia di San Gimignano
Vino Nobile di Montepulciano
Grappa