Private equity e AI: come cambia la geografia del capitale globale

di Marco Mizzau * –

L’intelligenza artificiale sta ridisegnando i flussi di capitale globale e gli investimenti nei mercati finanziari. Il punto non è che l’intelligenza artificiale sostituirà i colletti bianchi. Il punto è che sta trasformando l’intelligenza in una commodity.

In altre parole, l’intelligenza artificiale sta cambiando dove e come si investe.

Quando l’intelligenza diventa abbondante, il valore si sposta inevitabilmente verso ciò che resta scarso: energia, infrastrutture, competenze tecniche e capacità di esecuzione nel mondo fisico. È lì che si sta riallocando il capitale globale, ed è lì che si giocherà la prossima fase del capitalismo.

Non stiamo entrando in una semplice fase di innovazione tecnologica.

Una di riallocazione del valore tra lavoro cognitivo digitale e lavoro fisico critico, tra asset “leggeri” replicabili e asset “pesanti” difficili da sostituire, tra software esposto a compressione competitiva e servizi industriali protetti da scarsità, regolazione ed execution locale.

L’evidenza empirica converge su questo punto.

L’esposizione all’intelligenza artificiale è oggi concentrata nelle occupazioni cognitive digitali, mentre gli effetti sull’occupazione restano iniziali e si manifestano soprattutto nel rallentamento delle nuove assunzioni nei ruoli più esposti. Negli Stati Uniti, questa trasformazione ha già iniziato a produrre una risposta sociale e culturale.

Allo stesso tempo, emerge una dinamica complementare: la compressione del valore del lavoro cognitivo può coesistere con una rivalutazione dell’infrastruttura fisica e con una crescente vulnerabilità dei modelli economici basati su software ad alta leva.

Dietro questo shift c’è una dinamica di potere, non solo di tecnologia. Gli Stati Uniti restano il costruttore del layer dominante dell’AI —modelli, hyperscaler, semiconduttori e mercati dei capitali — ma proprio per questo sono anche il primo Paese esposto alla distruzione del ceto professionale ad alta produttività che ha sostenuto consumi, multipli azionari e valore immobiliare nelle aree urbane premium. È il cuore del paradosso americano: possedere la frontiera tecnologica e subirne per primi la sua violenza distributiva.

La Cina legge la stessa trasformazione in modo diverso. Per Pechino, AI e robotica non sono solo strumenti di efficienza, ma una risposta alla pressione demografica, alla competizione industriale e alla necessità di mantenere il controllo sulla manifattura strategica. È meno forte nel software globale di frontiera, ma più disciplinata nell’allineare politica industriale, energia, rete e produzione. Questa è una differenza strutturale.

L’Europa arriva in ritardo su entrambi i fronti: non controlla i principali colli di bottiglia dell’AI e ha sottoinvestito per anni in energia, difesa, rete e capacità produttiva. Ma proprio questo ritardo apre una finestra: quando il capitale si sposta dall’abbondanza del software all’urgenza dell’infrastruttura fisica, l’Europa diventa investibile nelle sue strozzature. Reti, interconnessioni, efficienza energetica, difesa industriale, manutenzione, componentistica e competenze tecniche diventano aree di scarsità monetizzabile.

La Russia resta marginale nel controllo del frontier stack dell’AI, ma continua a influenzare il sistema attraverso energia, riarmo europeo e frammentazione delle supply chain. Non guida il paradigma, ma ne aumenta il costo e accelera il repricing delle capacità fisiche e militari.

Israele occupa una posizione diversa: una middle power ad alta densità tecnologica, dove AI, difesa e velocità di decisione sono già integrate. In un mondo in cui il valore si sposta verso sistemi mission-critical, il modello israeliano diventa più rilevante del puro consumer tech: meno narrativa, più capacità operativa.

L’AI non ha ancora sostituito il lavoro white collar su scala macro, ma la sua penetrazione nei task è già economicamente rilevante. L’impatto non è un collasso immediato, ma una traiettoria: meno crescita occupazionale nei ruoli esposti, maggiore pressione sui salari e sui multipli.

Se la produttività cognitiva digitale diventa abbondante e a costo marginale decrescente, il software non scompare ma perde rarità. Le barriere all’ingresso si abbassano, la differenziazione si comprime e anche gli incumbent sono costretti ad adottare tecnologie che li disintermediano. Non è una disruption lineare. È una compressione simultanea dei vantaggi competitivi.

Questo è il punto che molti investitori sottovalutano: l’AI non elimina la domanda di economia fisica, la amplifica.

Più modelli significa più inferenza. Più inferenza significa più data center. Più data center significa più energia, più raffreddamento, più rete, più manutenzione e più interconnessioni.

Il vero collo di bottiglia non è chi usa l’AI, ma chi controlla la sua materializzazione: energia, rete, permitting, installazione, sicurezza e tempi di deployment. I builder dell’intelligenza non coincidono con i controller della sua infrastruttura fisica. È qui che nasce il nuovo pricing power.

In questo contesto emerge anche un segnale sottovalutato: il repricing culturale del lavoro tecnico. Quando una generazione inizia a rivalutare mestieri tecnici come elettricisti, impiantisti, saldatura o manutenzione industriale rispetto a percorsi universitari generalisti, il mercato sta segnalando qualcosa: i salari futuri saranno determinati meno dalla sofisticazione teorica e più dalla scarsità non automatizzabile.

Non è nostalgia del lavoro manuale. È funzione critica di sistema.

Per il capitale, la conseguenza è netta.

Il private equity non si allontana dal software in assoluto, ma da quello facilmente commoditizzabile. Continua a preferire flussi prevedibili, mercati frammentati, pricing locale e bassa disintermediazione tecnologica. Il software embedded in infrastrutture, servizi e workflow industriali resta difendibile. Il software generalista entra in un regime competitivo molto più ostile.

Parallelamente, il capitale e gli investimenti globali si stanno già muovendo verso la materialità dei flussi: energia, infrastrutture, modernizzazione industriale. Il modello buy-and-build resta dominante proprio perché il valore viene estratto da frammentazione ed execution, non da una semplice espansione dei multipli finanziari.

La vera divergenza del prossimo decennio non sarà tra tech e non-tech. Sarà tra attività dove l’AI crea abbondanza e attività dove l’AI aumenta la scarsità del mondo fisico.

I vincitori saranno gli asset legati all’elettrificazione, ai servizi industriali locali, alla difesa di filiera e al layer infrastrutturale dell’AI fisica. I perdenti non saranno tutti i servizi white collar, ma quelli basati su routine cognitiva, intermediazione e bassi costi di sostituzione.

Nel breve periodo, l’ecosistema infrastrutturale dell’intelligenza artificiale può continuare a performare anche in presenza di debolezza del lavoro cognitivo. Nel lungo periodo, il premio andrà a chi controlla la materializzazione fisica dell’intelligenza artificiale: i punti di strozzatura del sistema.

Per l’Europa questo è insieme un rischio e una finestra strategica. Non controlla il livello più avanzato dell’AI, ma dispone ancora di asset industriali, energetici e tecnici.

Per l’Italia, in particolare, il vantaggio non è la scala digitale, ma la posizione fisica: rete, energia, logistica, difesa, engineering e servizi tecnici.

Il limite resta l’execution: frammentazione, procurement lento e capitale limitato. Ma questo limite convive con un vantaggio poco discusso: una base diffusa di imprese tecniche, spesso sottocapitalizzate ma integrate in filiere reali. Per il private equity, questo non è un problema. È pipeline.

Il cambio di paradigma è netto.

Il private equity di fatto non sta passando dal software all’industria. Sta passando da ciò che l’AI rende abbondante a ciò che rende indispensabile.

L’intelligenza artificiale abbassa il prezzo dell’intelligenza standardizzata e alza il valore dell’esecuzione fisica scarsa.

Per un fondo, la conseguenza è operativa: meno esposizione a software replicabile, più esposizione a infrastrutture, energia, servizi industriali e lavoro tecnico specializzato.

Per un decisore strategico, la domanda non è più dove si genera innovazione. È dove si concentrano i colli di bottiglia della sua realizzazione.

È lì che si forma il nuovo potere economico.

* Marco Mizzau è analista strategico di geopolitica economica e intelligenza artificiale. Già Amministratore Delegato, analizza le intersezioni tra tecnologia, capitale e potere nei principali sistemi globali. È consulente di fondi di investimento internazionali.