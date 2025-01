Pubblico e privato si contendono le comunicazioni satellitari

di Giovanni Caruselli –

Elon Musk probabilmente tenta di influenzare indebitamente la politica internazionale attraverso i suoi potenti media e le sue illimitate risorse economiche. Ma il punto è che lo fa senza violare alcuna norma in vigore in Europa e negli Usa. E forse su questo punto occorre una riflessione seria. I social svolgono sicuramente funzioni positive quando mettono in contatto persone che vivono ciascuna a grandi distanze dall’altra, pur essendo legate da relazioni di parentela, di amicizia o di affari. E la diffusione della cultura fruisce largamente di queste opportunità come avvenne in atri tempi con le trasmissioni televisive. Ma ciò che differenzia ciò che accade oggi rispetto al passato è la totale libertà dei media di diffondere informazioni false, di suscitare entusiasmi o paure senza alcun rispetto per l’oggettività dei fatti.

L’Europa, e non solo l’Europa, si è scoperta totalmente impreparata di fronte a questa situazione. La libertà di espressione certamente va rispettata, ma sempre più spesso si tratta messaggi che, approfittando dell’impossibilità del comune cittadino di informarsi in maniera approfondita di ciò che avviene in un mondo complesso e poco decifrabile, ne orientano le scelte e le opinioni. Ormai è normale trovare in internet vere e proprie truffe, neanche troppo elaborate, che propongono all’utente acquisti o impegni economici che esistono solamente sui display e che difficilmente vengono perseguite legalmente. Il mondo dominato dalla falsa informazione viene accettato passivamente. La valanga di falsità si abbatte quotidianamente su apparati giudiziari che dovrebbero tutelare i cittadini e sanzionare lo sfruttamento della credulità popolare senza avere strumenti adatti per farlo. Il cuore del problema è sicuramente il mutato rapporto di forza fra le pubbliche istituzioni e l’iniziativa privata.

Il privato è in grado di prevalere sulla vigilanza pubblica nell’ambito dell’informazione sia per l’infinita molteplicità di input che ogni giorno vengono messi in rete e che sono quindi incontrollabili, sia per il fatto che risalire all’identità dei responsabili è praticamente impossibile, data la dimensione planetaria dei messaggi virtuali. L’alterazione del rapporto di forze fra il pubblico e il privato appare particolarmente grave se il privato dispone di reti di informazione che lo stato non possiede o possiede in misura limitata. Si critica Elon Musk per il fatto di aver creato un sistema satellitare che può essere usato per perseguire obiettivi di carattere politico che scavalcano la volontà popolare e le sovranità nazionali. Secondo voci incontrollate Musk avrebbe “spento” uno dei suoi satelliti che “illuminavano” Taiwan dietro richiesta di Vladimir Putin, che a sua volta, era stato richiesto di fare da mediatore per ottenere questo scopo dal Presidente cinese Xi Jinping. Non sappiamo se ciò sia vero, ma se lo fosse saremmo di fronte a un potere di intervento su importanti questioni di politica internazionale da parte di un privato cittadino che ufficialmente non ricopre alcuna carica pubblica. Ovviamente il settore privato offre servizi allo stato e in ciò nulla vi è di sconveniente, ma in questi casi non si tratta di costruire e gestire un’autostrada o una rete ferroviaria locale, come avviene normalmente, ma di partecipare attivamente a eventi di portata planetaria senza averne alcun diritto. Per dirla in poche parole sembra di trovarsi in un nuovo Medioevo in cui, essendosi disciolta nel caos l’autorità dello Stato, società di privati possono permettersi di influire su scelte pubbliche, se non addirittura determinarle, senza alcuna limitazione. E sempre il Medioevo ricorda gli arruolamenti di truppe mercenarie che vengono ingaggiate da grandi compagnie private per scopi indicibili, o arruolate alla luce del sole da governi che non si pongono alcun problema di fronte a una prassi che sembrava dimenticata. Migliaia di giovani nordcoreani sono stati “prestati” alla Russia di Putin dal presidente della Corea del Nord per combattere in Ucraina.

Ma, tornando al “caso Musk”, bisognerà chiedersi se il potere economico e tecnologico detenuto da lui e da pochi altri nel mondo, possa essere in qualche modo fronteggiato con misure di contenimento che non arrivino troppo tardi. La notizia secondo cui il padrone di X avrebbe proposto alle autorità competenti italiane la “fornitura di servizi di telecomunicazioni sicure per le istituzioni” è stata pubblicata da Bloomberg ed ha dato il via a una serie di considerazioni che qui abbiamo brevemente riassunto. Ed è anche comprensibile che per la delicatezza della materia, cioè la sicurezza nazionale, il riserbo non è mai abbastanza. Casomai va segnalato che l’Unione Europea ha già varato un programma spaziale denominato Iris 2, finalizzato alla difesa delle comunicazioni all’interno del continente. Esso prevede la messa in orbita di 260 satelliti, ma sarà operativo solo nel 2030. Sarebbe interessante capire se l’Italia preferisce fare da sola, magari nell’ottica di un rapporto privilegiato con Donald Trump di cui Musk sembra destinato a divenire il braccio destro. Proprio quest’ultimo aspetto ha suscitato la reazione di molti leader europei. Musk non può essere catalogato solamente come un imprenditore visionario votato al progresso delle telecomunicazioni. Molto spesso ha espresso, e continua a farlo, valutazioni offensive nei confronti di leaders, politici, condivide l’ideologia delle destre più reazionarie e non fa mistero della sua indifferenza nei confronti delle pratiche democratiche. In un mondo in cui l’asse politico si muove verso destra (vedi Austria), affidare a lui il delicato e strategico sistema delle telecomunicazioni sembra pericoloso. L’Ue ha già dichiarato pubblicamente che non saranno tollerate interferenze di parte e tentativi di condizionare l’opinione pubblica tramite X, a difesa delle pratiche democratiche vigenti nei Paesi europei. Ultima considerazione. L’accoppiata Trump – Musk si augura il rafforzamento dell’Unione Europea o il suo progressivo indebolimento?