Pucciano, ‘la fine della globalizzazione’

Fondazione e-novation –

La Fondazione E-novation nel mese di febbraio promuove una serie di incontri internazionali partendo da Casa Sanremo in occasione del Festival della Canzone Italiana e si prepara così agli Stati Generali della Sostenibilità e della Sicurezza, che si terranno rispettivamente il 26 e il 27 marzo nel Palazzo della Santa Sede San Carlo ai Catinari a Roma. “Attraverso i nostri incontri valoriali ragioniamo sul mondo che cambia cercando insieme ai nostri interlocutori elementi di opportunità e di speranza”, dichiara Massimo Lucidi presidente della Fondazione E-novation. Volendo da subito offrire un contributo ideale ai partecipanti, in termini di opinioni sui temi si è chiesto a Roberto Pucciano Presidente di Anchorage Group a Londra, visto all’Economic Forum di Davos, protagonista dell’economia internazionale e del pensiero geopolitico, una riflessione propria e dunque originalissima, grazie all’Osservatorio privilegiato che vive. Prosegue con un ragionamento su “la fine dell’era della globalizzazione”, questo ciclo di incontri con Roberto Pucciano che potremo poi vedere dal vivo a Roma il 26 marzo p.v.

“Per gran parte del periodo successivo alla fine della Guerra Fredda, la globalizzazione è stata trattata più come un’inevitabile economica che come una scelta politica. La liberalizzazione degli scambi, i flussi di capitali transfrontalieri e le catene di approvvigionamento integrate a livello globale erano considerati processi auto-rinforzanti e, in ultima analisi, irreversibili. Il ruolo dei governi era in gran parte quello di facilitare l’integrazione e mitigare le conseguenze sociali.

Questa supposizione non è più valida.

Il sistema economico globale non sta attraversando una fase di recessione ciclica, ma una transizione strutturale. Ciò che sta finendo non è lo scambio transfrontaliero in sé, ma la particolare forma di globalizzazione che ha privilegiato efficienza, scala e apertura rispetto a resilienza, sicurezza e sostenibilità politica.

Dall’integrazione all’esposizione.

La caratteristica distintiva dell’era della globalizzazione è stata la misura in cui la produzione e la logistica sono state ottimizzate per minimizzare i costi. Le catene di fornitura sono diventate più lunghe, più snelle e più concentrate geograficamente. La ridondanza nazionale è stata trattata come inefficienza; l’autonomia strategica come protezionismo. I recenti shock hanno messo in luce i limiti di questo modello. La pandemia ha interrotto l’accesso a beni essenziali. I mercati energetici si sono dimostrati vulnerabili alla leva geopolitica. La carenza di semiconduttori avanzati ha dimostrato la fragilità delle reti di produzione altamente specializzate. Allo stesso tempo, l’intensificazione della competizione strategica, in particolare tra Stati Uniti e La Cina ha modificato il modo in cui viene percepita l’interdipendenza economica. Commercio e investimenti non sono più visti come canali neutrali di reciproco vantaggio, ma come potenziali vettori di dipendenza e influenza. Istituzioni come la l’Organizzazione Mondiale del Commercio, concepita per un mondo di interessi convergenti, ha faticato ad adattarsi a questo cambiamento.

La ricomparsa dello Stato strategico.

La risposta è stata una ricalibrazione delle politiche economiche, piuttosto che un ritiro dall’impegno globale. I governi stanno intervenendo più direttamente in settori considerati critici per la sicurezza nazionale e la competitività a lungo termine: energia, produzione manifatturiera avanzata, infrastrutture digitali e intelligenza artificiale. La politica industriale, a lungo considerata inefficiente o distorsiva nelle economie avanzate, è tornata a essere uno strumento centrale della governance economica. Resilienza, diversificazione e relazioni di fornitura affidabili ora superano i guadagni marginali derivanti dall’arbitraggio globale dei costi.

Ciò non equivale a una deglobalizzazione. I volumi commerciali rimangono elevati e i flussi transfrontalieri persistono. Tuttavia, sono sempre più influenzati dall’allineamento politico, dalla compatibilità normativa e da considerazioni strategiche.

Un ordine globale più frammentato.

Il sistema emergente può essere descritto al meglio come una globalizzazione selettiva all’interno di un quadro multipolare. L’integrazione economica si sta approfondendo all’interno delle regioni e tra partner politicamente allineati, mentre diventa più limitata attraverso le linee di frattura geopolitiche. È improbabile che questa frammentazione sia temporanea. Le tecnologie che guideranno la crescita futura – semiconduttori, sistemi energetici puliti, infrastrutture dati – sono ad alta intensità di capitale, strategicamente sensibili e strettamente legate alla capacità dello Stato. Il loro sviluppo non sarà lasciato interamente ai mercati globali.

Di conseguenza, è probabile che l’economia mondiale diventi meno efficiente nel complesso, ma più resiliente a livello nazionale e di blocco. Le conseguenze distributive varieranno considerevolmente, favorendo i paesi con istituzioni solide, capacità fiscale e profondità tecnologica.

La fine di un presupposto.

Il cambiamento più significativo è concettuale, più che operativo. L’era della globalizzazione si basava sulla convinzione che l’integrazione economica avrebbe alla fine superato la rivalità politica e che i mercati avrebbero disciplinato gli Stati più efficacemente di quanto gli Stati avrebbero plasmato i mercati.

Questa convinzione è stata rivista.

L’ordine emergente accetta che l’apertura economica debba coesistere con vincoli strategici e che l’integrazione sia una scelta piuttosto che un destino. I governi non cercano più di isolare la politica economica dalla geopolitica; la stanno incorporando esplicitamente. Ciò segna la fine dell’era della globalizzazione, così come era intesa alla fine del XX secolo. Ciò che la sostituirà sarà più complesso, più frammentato e più apertamente politico, ma anche più in linea con le realtà del potere e del rischio del mondo contemporaneo.