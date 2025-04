Qatar. Il percorso verso un’economia della conoscenza

Come tecnologia, innovazione e imprenditori come Hamad al-Hajri stanno ridefinendo la crescita.

di Zsofia Raffa * –

english

Il Qatar sta vivendo una trasformazione notevole, passando da un’economia dipendente dall’energia a un vivace hub digitale per l’innovazione e l’imprenditorialità. Grazie a una chiara visione nazionale incentrata su un modello economico orientato al futuro, il Paese si sta posizionando come leader nell’era digitale, dando potere a una nuova generazione di imprenditori lungimiranti che stanno ridefinendo la sua reputazione globale.

Uno degli esempi più convincenti di questo cambiamento è Snoonu, una pionieristica start-up qatarina di e-commerce fondata da Hamad al-Hajri. Il suo percorso riflette le ambizioni più ampie di una nazione che sta adottando la tecnologia come motore strategico di crescita sostenibile.

Snoonu: una visione radicata nell’esperienza globale e nell’intuizione locale.

Snoonu è una piattaforma di servizi integrati che mette in contatto consumatori, commercianti e servizi logistici in tempo reale, creando un ecosistema digitale senza soluzione di continuità. A differenza delle tradizionali app di consegna, va oltre la consegna di cibo, offrendo un’ampia gamma di servizi per soddisfare diverse esigenze. Progettata per semplificare e migliorare la vita di tutti i giorni, la piattaforma combina una tecnologia innovativa con una forte base nei valori del Qatar e nelle dinamiche vivaci del mercato locale.

Le esperienze globali del fondatore Hamad al-Hajri e i suoi studi in Giappone, Stati Uniti e Francia hanno plasmato la sua leadership, fondendo disciplina, creatività ed empatia. Questa prospettiva internazionale favorisce un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo in Snoonu, dove metà del team dirigenziale è composto da donne e i dipendenti provengono da 90 Paesi e collaborano per creare soluzioni di livello mondiale.

L’innovazione al centro dell’eccellenza operativa.

Snoonu integra l’intelligenza artificiale in tutte le sue operazioni per consentire decisioni intelligenti e in tempo reale, dall’assegnazione delle consegne all’ottimizzazione dei percorsi e alla previsione della domanda. Questa infrastruttura intelligente ha contribuito a ridurre i costi operativi fino a 2 milioni di dollari al mese, garantendo esperienze clienti coerenti e di alta qualità.

L’intelligenza artificiale e la scienza dei dati personalizzano anche l’esperienza della piattaforma. I motori di raccomandazione selezionano offerte personalizzate in base al comportamento degli utenti, mentre i dashboard in tempo reale forniscono ai commercianti informazioni sui modelli di acquisto e sulle preferenze dei clienti.

La stessa mentalità innovativa modella l’approccio dell’azienda ai talenti. Il fondatore promuove un quadro di leadership basato su quattro pilastri: sfida, fiducia, coaching e compensazione. I dipendenti sono incoraggiati a risolvere casi aziendali impegnativi e reali, assumendo la piena responsabilità dei loro progetti, e a progredire grazie a programmi di mentorship e di apprendimento strutturato, tra cui opportunità di alta formazione presso istituzioni di prestigio internazionale come il MIT e Stanford.

Allineando la trasformazione digitale con un profondo investimento nelle persone, Snoonu ha creato una cultura in cui i dipendenti guidano l’azienda come risolutori di problemi, decisori e co-creatori del futuro dell’azienda.

Esperienze personalizzate alimentate dall’intelligenza artificiale etica.

In una società multiculturale come il Qatar, dove più dell’80% della popolazione è costituita da espatriati, la personalizzazione è essenziale per un coinvolgimento significativo dei clienti. Invece di raccogliere numerosi dati personali, l’applicazione chiede la nazionalità dell’utente. Questo design accurato consente all’azienda di offrire esperienze personalizzate nel rispetto della privacy individuale. Ad esempio, durante le celebrazioni nazionali come il Giorno dell’Indipendenza delle Filippine, Snoonu ha proposto promozioni speciali che si rivolgono direttamente alla comunità filippina in Qatar. Questi sforzi evidenziano non solo la precisione del marketing, ma anche la consapevolezza culturale e l’empatia.

Il Qatar ha una propria legislazione completa sulla protezione dei dati, nota come Legge sulla protezione dei dati personali. Questa legge impone alle aziende di ottenere un chiaro consenso, di proteggere le informazioni degli utenti e di garantire la trasparenza nell’utilizzo dei dati. Operando in questo contesto legale, Snoonu mantiene un forte approccio etico ai dati. Le informazioni sono completamente anonimizzate e utilizzate per migliorare la qualità del servizio senza compromettere la privacy. La capacità dell’azienda di personalizzare le esperienze salvaguardando i diritti degli utenti riflette un più ampio impegno nazionale per l’innovazione responsabile e la fiducia nel digitale.

Riflettere la visione nazionale del Qatar.

La crescita di Snoonu è strettamente allineata agli obiettivi nazionali più ampi del Qatar. Il Paese si sta attivamente orientando verso un’economia basata sulla conoscenza, con investimenti strategici in settori quali l’istruzione, la tecnologia, il turismo e la sanità. A Doha, la Georgetown University e la Carnegie Mellon University svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo del capitale intellettuale, contribuendo a posizionare il Qatar come leader regionale nello sviluppo umano.

Snoonu contribuisce a dimostrare come la tecnologia possa alimentare una crescita sostenibile, generare opportunità e creare posti di lavoro significativi. Pur servendo il mercato nazionale, Snoonu è anche un potente esempio per le startup regionali su come scalare con uno scopo. Come sottolinea Hamad al-Hajri, il successo non è solo una questione di idee: sono la forza e l’unità del team a determinare i risultati. Il viaggio di Snoonu è una convincente testimonianza di questa convinzione.

Creare ponti tra il Qatar e l’Europa.

Mentre il Qatar rafforza la sua posizione di polo d’innovazione all’avanguardia, sta diventando un partner naturale per le istituzioni, le imprese e gli ecosistemi di rischio europei. Leader come Hamad Al-Hajri esemplificano una nuova generazione di imprenditori che combinano l’esperienza globale con l’intuizione locale, creando un terreno fertile per la collaborazione transfrontaliera, lo scambio di conoscenze e le joint venture che guidano la crescita comune.

* Zsofia Raffa è una stratega del marketing digitale globale con un forte background giornalistico. Con oltre 15 anni di esperienza internazionale, ha guidato iniziative digitali per marchi importanti come Kodak Alaris, NVIDIA, BlackRock e Lufthansa.

Il suo lavoro si colloca all’intersezione tra marketing guidato dai dati, comunicazione strategica e leadership di pensiero. Come giornalista freelance ed editorialista, Zsofia apporta profondità analitica e chiarezza narrativa ad argomenti complessi.