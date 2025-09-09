Qatar. Israele attacca la sovranità per colpire Hamas

di Enrico Oliari –

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito “un’operazione chirurgica” il bombardamento di obiettivi di Hamas a Doha, in Qatar, centro deputato ai colloqui per il cessate-il-fuoco a Gaza. Per Netanyahu “siamo nel mezzo di una campagna per sconfiggere Hamas e liberare tutti gli ostaggi”, “abbiamo inferto duri colpi a tutte le parti dell’asse del male”, ma le uccisioni dei vari leader del partito di Gaza, tra cui il capo di Hamas a Gaza, Khalil al-Hayya, Zaher Jabarin, Khaled Meshaal e Nizar Awadallah non sono state confermate. Secondo i media palestinesi le uniche vittime dei raid sono stati un poliziotto qatarino, il figlio di Khalil al-Hayya, Himam, e il direttore dell’ufficio di Khalil al-Hayya, Jihad Labad.

Proteste per l’attacco che va ben oltre il diritto internazionale ovviamente dal Qatar, da dove è stato denunciato “l’attacco criminale”, ma anche da tutta la comunità internazionale. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha puntato il dito contro la “fragrante violazione” della sovranità, ma è palese che la prima vittima è proprio il tavolo dei negoziati, unica speranza davanti alla strage quotidiana compiuta da Israele a Gaza, che ha visto l’uccisione ad oggi di 67mila civili.

Amir Ohana, presidente del Parlamento israeliano, ha affermato che “Questo è un messaggio per tutto il Medio Oriente”, mentre il ministro per il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich “i terroristi non hanno e non avranno immunità dalla mano pesante di Israele in nessuna parte del mondo. Abbiamo preso la decisione giusta e l’esecuzione è stata perfetta da parte dell’Idf e dello ShinBet. Grazie a tutti e a Dio, benedetto Egli sia, che ci dà la forza di fare del bene”.