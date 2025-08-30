RD Congo. Il Qatar tra Kinshasa e il M23: pace possibile o illusione?

di Giuseppe Gagliano –

Il Qatar, ormai attore riconosciuto della diplomazia globale, ha assunto un ruolo inedito nella crisi della Repubblica Democratica del Congo. Dopo aver favorito un primo accordo di principio a luglio, Doha tenta di trasformare quella dichiarazione in una vera tabella di marcia vincolante. Un piano che prevede scambi di prigionieri, garanzie di sicurezza e meccanismi concreti per il cessate il fuoco. Ma la scadenza del 18 agosto è già saltata e, mentre i negoziati restano formalmente aperti, la guerra continua a logorare l’est del Paese.

Il cuore della contesa non è solo politico o etnico, ma profondamente economico. Il Nord e il Sud-Kivu sono aree ricchissime di minerali strategici: coltan, oro, stagno, tantalio. Risorse indispensabili per l’industria tecnologica e che alimentano l’interesse di potenze regionali e globali. Il M23, controllando territori come Goma e Bukavu, non solo sfida Kinshasa sul piano politico, ma si assicura una base economica autonoma. Ogni chilometro conquistato equivale a nuove miniere, nuove tasse di guerra e maggiore capacità di resistere alle pressioni internazionali.

Dal 2021 il M23 ha saputo trasformarsi da gruppo ribelle in vera forza armata strutturata. Ha saputo sfruttare l’appoggio del Rwanda e la debolezza cronica dell’esercito congolese, mal equipaggiato e spesso frammentato da divisioni interne. L’avanzata verso centri urbani chiave come Goma e Bukavu dimostra la capacità dei ribelli di operare manovre coordinate, imponendo proprie amministrazioni locali. L’esercito regolare, pur numericamente superiore, è incapace di sfruttare questo vantaggio, bloccato da logistica insufficiente e da scarsa coesione. In questa situazione, ogni tregua rischia di essere solo una pausa tattica.

Sul piano umanitario, la crisi assume contorni catastrofici. Oltre due milioni di persone hanno abbandonato le proprie case dall’inizio dell’anno, aggravando un quadro già segnato da decenni di massacri, sfollamenti e violenze sessuali usate come arma di guerra. La popolazione civile si ritrova ostaggio di un conflitto che arricchisce pochi e impoverisce intere regioni. La guerra del Congo non è solo un conflitto locale: è una crisi regionale con effetti destabilizzanti che si irradiano verso Burundi, Uganda e Rwanda.

L’attivismo diplomatico del Qatar non va letto soltanto come gesto di mediazione umanitaria. Doha ha ormai assunto la funzione di broker globale, capace di muoversi dai dossier mediorientali fino all’Africa. Attraverso la gestione di crisi come quella congolese, il Qatar consolida la sua immagine di mediatore indispensabile, rafforzando anche il proprio capitale politico nei confronti di Washington. Gli Stati Uniti, dal canto loro, vedono in questo coinvolgimento un modo per contrastare l’influenza cinese in Africa centrale e per impedire che il caos congolese diventi una nuova porta d’ingresso per Mosca.

Il vero nodo resta la gestione delle risorse. Senza un accordo che includa meccanismi trasparenti di sfruttamento e redistribuzione dei profitti minerari, nessun trattato reggerà. Il rischio concreto è che l’est del Congo, di fatto sotto il controllo del M23 e del Rwanda, si trasformi in una zona grigia: formalmente parte della RDC, ma gestita come un’entità autonoma al servizio di interessi regionali. Una “balcanizzazione economica” che condannerebbe Kinshasa a un ruolo marginale e prolungherebbe la guerra a tempo indeterminato.

L’accordo che Doha prova a cucire appare più come un esercizio di equilibrismo diplomatico che come un reale punto di svolta. Troppi interessi si accavallano: quelli delle potenze globali, dei Paesi vicini e delle élite locali che prosperano nel caos. Il Qatar può forse strappare una tregua temporanea, ma la vera domanda è se la comunità internazionale sarà in grado di affrontare la radice del conflitto: l’intreccio tra politica, armi e minerali che continua a condannare il Congo a un destino di guerra infinita.