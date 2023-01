Repubblica Ceca. Ballottaggio: Pavel sconfigge Babis e diventa presidente

di Alberto Galvi –

L’ex generale dell’esercito Petr Pavel è diventato il nuovo presidente della Repubblica Ceca dopo aver sconfitto al ballottaggio il miliardario Andrej Babis, che è stato primo ministro tra il 2017 e il 2021. Babis ha ammesso la sconfitta in un discorso ai sostenitori subito dopo l’annuncio dei risultati.

Pavel ha ottenuto più del 58 per cento dei voti.

Andrej Babis, ex Primo ministro e figura polarizzante nella politica ceca, ha ammesso la sconfitta e si è congratulato con Pavel, che sostituirà il controverso presidente Milos Zeman,

il primo eletto con voto popolare. Il suo secondo e ultimo mandato quinquennale scade a marzo. I parlamentari hanno eletto i due precedenti presidenti, Václav Havel e Václav Klaus.

Pavel ha mostrato il suo sostegno al paese per fornire supporto militare e umanitario all’Ucraina durante la guerra con la Russia. Haè un fervido sostenitore dell’Unione Europea e della NATO.

Babis era stato sostenuto da Zeman, con il quale condivide l’euroscetticismo e la tendenza a usare retoriche anti-migranti.

Questa tornata elettorale è stata la seconda grande sconfitta per Babis negli ultimi anni, dopo che il suo movimento centrista YES è finito all’opposizione a seguito della sconfitta alle elezioni generali del 2021.