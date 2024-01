Repubblica Dominicana. La settimana lavorativa passa a 4 giorni

di Alberto Galvi –

Tra qualche settimana la Repubblica Dominicana diventerà la prima nazione caraibica a testare la settimana lavorativa di quattro giorni, seguendo sperimentazioni simili in paesi come il Regno Unito. Anche un numero crescente di aziende statunitensi è passato a una settimana lavorativa più breve, mentre in Cile lo scorso anno i legislatori hanno approvato un disegno di legge per ridurre la settimana lavorativa da 45 a 40 ore.

Il progetto pilota di sei mesi sarà volontario per le aziende e non comporterà tagli salariali per i dipendenti. Le crescenti richieste di una settimana lavorativa più breve derivano dalle discussioni sugli orari lunghi di lavoro, che non garantiscono necessariamente una maggiore produttività. Un’università locale ha il compito di analizzare i risultati, compresi eventuali cambiamenti nella salute dei lavoratori e il rapporto tra lavoro e vita privata.

La settimana lavorativa scenderà da 44 ore a 36 ore, in genere dal lunedì al giovedì. I dipendenti continueranno a percepire gli stessi stipendi. Tra le aziende che dovrebbero partecipare alla sperimentazione figurano l’agenzia governativa nazionale di assicurazione sanitaria; la compagnia elettrica EGE Haina; Claro, una società di telecomunicazioni latinoamericana; e IMCA (International Marine Contractors Association), un’azienda nel settore delle costruzioni marine offshore in tutto il mondo.

In una settimana lavorativa di quattro giorni, il carico di lavoro rimane generalmente lo stesso. Ma le aziende, i manager e i loro team sono costretti a stabilire le priorità anche più di quanto dovrebbero altrimenti, tagliando forse alcune riunioni. Ma c’è anche qualcosa di più di un modello settimanale di quattro giorni: la priorità alle persone, migliorando la salute e il benessere e promuovendo una produttività sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Diversi paesi in tutto il mondo hanno testato o legiferato una settimana lavorativa di quattro giorni, in particolare dopo l’emergenza COVID-19.