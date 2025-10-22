Repubblica Dominicana. Memorandum d’intesa con l’Italia per i lavoratori migranti

di Vincenzo Tartaglia –

L’ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Stefano Queirolo Palmas, è stato ricevuto di recente dal ministro del Lavoro dominicano Eddy Olivares Ortega presso la sede del Ministero del Lavoro del paese caraibico.

I due funzionari hanno discusso di vari argomenti legati alla cooperazione tra i due paesi, tra cui la finalizzazione del memorandum d’intesa sulla migrazione e la mobilità del lavoro.

Tale memorandum ha l’obiettivo di arrivare alla facilitazione dell’ingresso dei lavoratori dominicani in Italia, favorendo la specializzazione della manodopera dominicana, che attualmente svolge importanti funzioni nelle strutture sanitarie del nord Italia e soprattutto nei cantieri navali di La Spezia e Viareggio.

Come riportato dall’ambasciata italiana in Repubblica Dominicana e dall’ISTAT, in Italia risiedono 27mila dominicani, in particolare in Liguria e in altre regioni del nord. L’Italia rappresenta per Santo Domingo il terzo paese estero per rimesse ricevute.