Rinnovabili. Eni e HitecVersion fondano Vårgrønn e puntano sull’eolico

di Giacomo Dolzani –

Il colosso italiano degli idrocarburi Eni e la norvegese HitecVersion hanno fondato una nuova joint venture, Vårgrønn, con l’obbiettivo di occupare un ruolo di leader nel settore delle energie rinnovabili nel nord Europa. A dare la notizia in un comunicato è l’ufficio stampa di Eni, specificando che quest’ultima deterrà il 69,6% delle quote della nuova società mentre HitecVersion conterà per il restante 30,4%.

Il settore su cui punterà Vårgrønn sarà l’eolico, in particolare quello off-shore al fine di “supportare la decarbonizzazione degli asset upstream di Vår Energi” con l’obbiettivo di disporre di 1GW di potenza installata entro il 2030.

“Questa nuova joint venture si inserisce nella strategia complessiva di Eni per la decarbonizzazione e contribuisce all’avanzamento del nostro percorso di trasformazione verso l’energia verde e l’economia circolare.” Ha affermato Massimo Mondazzi, Direttore Generale Energy Evolution di Eni, che continua: “I progetti eolici offshore possono offrire a Eni l’opportunità di sviluppare ulteriormente le proprie competenze offshore, implementare tecnologie innovative e promuovere la digitalizzazione lungo tutta la catena del valore delle energie rinnovabili.”

Non è la prima volta che le due società collaborano: solo pochi anni fa hanno infatti insieme fondato la joint venture Vår Energi, azienda leader nell’esplorazione e produzione di idrocarburi in Norvegia.