Romania. Governo tecnico per evitare la crisi: Bucarest tra stabilità europea e sfida nazionalista

di Giuseppe Gagliano –

La Romania tenta di uscire dalla crisi politica con la nomina di Eugen Tomac alla guida di un possibile governo tecnico. Il presidente Nicușor Dan gli ha affidato l’incarico di formare un esecutivo dopo la caduta della coalizione centrista, con l’obiettivo di garantire stabilità istituzionale, continuità nei rapporti con l’Unione europea e affidabilità finanziaria. Tomac avrà dieci giorni per presentare una squadra di governo e ottenere la fiducia del Parlamento.

La scelta arriva in una fase delicata per il Paese. Bucarest teme un rallentamento nell’accesso ai fondi europei e possibili ripercussioni sui mercati finanziari in caso di prolungata instabilità politica. Negli ultimi anni la Romania ha beneficiato di consistenti investimenti esteri e dell’integrazione nelle catene produttive europee, ma questa dipendenza rende particolarmente importante la continuità amministrativa e il controllo dei conti pubblici.

Sul piano strategico la posta in gioco è ancora più alta. La Romania rappresenta uno degli Stati chiave del fianco orientale della NATO, confinando con l’Ucraina e affacciandosi sul Mar Nero. Dopo lo scoppio della guerra russo-ucraina, il suo ruolo nella sicurezza euro-atlantica è cresciuto sensibilmente grazie alla presenza di infrastrutture militari, basi e corridoi logistici utilizzati dall’Alleanza Atlantica.

La nomina di Tomac mira quindi a rassicurare sia i partner occidentali sia gli investitori internazionali, confermando la linea filo-europea e filo-atlantica del Paese. Tuttavia la soluzione tecnica rischia di alimentare ulteriormente il consenso delle forze nazionaliste ed euroscettiche, che denunciano una crescente distanza tra istituzioni e volontà popolare.

Negli ultimi anni il nazionalismo romeno ha guadagnato terreno sfruttando il malcontento legato alle disuguaglianze territoriali, all’emigrazione di massa e alla percezione di una subordinazione economica rispetto all’Europa occidentale. In questo contesto si è affermata la figura di George Simion, principale esponente dell’opposizione sovranista.

Molti osservatori ritengono che il vero problema non sia soltanto la formazione di un nuovo governo, ma la sua legittimità politica. Un esecutivo tecnico può infatti garantire continuità amministrativa e stabilità finanziaria, ma difficilmente può risolvere le tensioni sociali e politiche che hanno portato alla crisi.

La Romania si trova oggi al crocevia tra esigenze di sicurezza, vincoli economici europei e crescente domanda di rappresentanza politica. La sfida per Tomac sarà trasformare il governo tecnico in uno strumento di stabilizzazione temporanea e non in un fattore destinato a rafforzare ulteriormente le forze antisistema. In gioco non c’è soltanto la tenuta dell’esecutivo, ma l’equilibrio stesso tra democrazia rappresentativa, integrazione europea e sovranità nazionale.