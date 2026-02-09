Ruanda. Kagame non si lascia intimidire dagli Usa e punta sull’autosufficienza come scudo politico

di Giuseppe Gagliano –

Paul Kagame ha scelto una parola chiave: autosufficienza. Non è retorica interna, è un messaggio all’esterno. Di fronte alle pressioni statunitensi e alle ipotesi di nuove sanzioni, Kigali prova a costruire una narrativa di resilienza nazionale: il Ruanda non vuole dipendere dalla benevolenza altrui. È una risposta preventiva a possibili misure economiche e diplomatiche.

Il problema è che l’autosufficienza, in un Paese piccolo e interconnesso ai flussi regionali, ha limiti strutturali. Il Ruanda cresce grazie a stabilità, servizi, finanza e ruolo di piattaforma regionale. Sanzioni mirate su sicurezza, finanza o cooperazione militare colpirebbero nodi sensibili.

Il cuore della crisi resta il movimento ribelle M23, oggi parte della coalizione che opera nell’Est della Repubblica Democratica del Congo. Kigali nega sostegno diretto, ma ammette coordinamenti di sicurezza. È una distinzione diplomatica sottile: non “sostegno”, bensì “prevenzione di minacce”.

La memoria del genocidio del 1994 è il pilastro della posizione ruandese. Kigali considera le milizie hutu rifugiate in Congo una minaccia esistenziale. Da qui deriva una dottrina di difesa avanzata: meglio agire oltreconfine che subire instabilità interna. Questa logica, comprensibile sul piano storico, entra però in collisione con la sovranità congolese e con il diritto internazionale.

Le stesse parole di Kagame tradiscono l’ambiguità: negare la presenza rende invisibili le misure difensive, ammetterla trasforma il Ruanda nel problema globale. È il dilemma di chi opera in una zona grigia.

L’accordo firmato a Washington non ha fermato le armi. Pochi giorni dopo, nuove conquiste ribelli hanno mostrato la fragilità dell’intesa. Anche il meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco mediato dal Qatar rischia di scontrarsi con la realtà del terreno: territori montuosi, catene di comando frammentate, gruppi armati con interessi locali.

Le battaglie si combattono lontano dalle grandi città, negli altipiani remoti dove l’attenzione diplomatica cala. È lì che si decide l’equilibrio reale. Chi controlla quelle alture domina le vie verso i centri urbani e le pianure.

Dietro il conflitto c’è una geografia economica precisa. Sud Kivu, Tanganyika e Katanga non sono solo nomi: sono aree minerarie cruciali. Metalli strategici, terre ricche, rotte commerciali. L’instabilità cronica consente traffici illeciti e economie di guerra che alimentano attori locali e reti regionali.

Per Kinshasa, perdere controllo significa perdere entrate e sovranità economica. Per i gruppi armati, controllare porzioni di territorio equivale a gestire risorse e tassazioni informali. In questo contesto, la pace riduce margini di guadagno per chi vive di conflitto.

Militarmente, la situazione è asimmetrica. L’esercito congolese è numeroso ma frammentato e logisticamente debole. I gruppi ribelli sono più mobili, radicati localmente e talvolta meglio coordinati. L’uso di velivoli senza pilota per colpire obiettivi lontani dal fronte segnala un salto qualitativo: la guerra locale assorbe tecniche moderne a basso costo.

Il Ruanda, con forze armate disciplinate ed efficienti per gli standard regionali, mantiene un vantaggio qualitativo. Anche una presenza limitata oltreconfine può alterare gli equilibri.

Gli Stati Uniti oscillano tra mediazione e pressione. Le sanzioni sono uno strumento per mostrare coerenza, ma rischiano di irrigidire Kigali senza risolvere il nodo di sicurezza. Colpire troppo il Ruanda potrebbe spingerlo a cercare nuovi appoggi esterni e a chiudersi ancor più nella logica securitaria.

La regione dei Grandi Laghi resta uno spazio dove i confini statali non coincidono con le linee etniche, economiche e militari. Finché queste dimensioni non vengono affrontate insieme, ogni accordo sarà temporaneo.

La verità scomoda è che nessun attore ha pieno interesse a una soluzione definitiva se questa riduce influenza, accesso alle risorse o leva politica. Così la guerra continua a bassa intensità, abbastanza violenta da destabilizzare, abbastanza contenuta da non mobilitare davvero la comunità internazionale.

E in questo equilibrio precario, la parola “autosufficienza” suona più come un auspicio che come una strategia risolutiva. Perché in Africa centrale la sicurezza di uno Stato resta, volente o nolente, legata a quella del vicino. E nessuna sanzione può cambiare questa geografia.