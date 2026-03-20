Russia. Baltico: navi da guerra scorteranno il commercio marittimo: cresce il rischio di scontro con la Nato

di Giuseppe Gagliano –

La Russia accelera la trasformazione del proprio traffico marittimo in uno strumento direttamente legato allo sforzo bellico, aprendo una nuova fase di tensione nel Mar Baltico. Mosca non considera più le esportazioni energetiche come un ambito separato dalla guerra, ma come una leva strategica da difendere anche con mezzi militari, alzando il livello dello scontro con l’Occidente.

Le dichiarazioni di Nikolai Patrushev chiariscono la svolta: il Cremlino valuta l’impiego di scorte armate, unità di fuoco mobili e persino interventi della Marina per proteggere le proprie navi e contrastare eventuali blocchi. La pressione occidentale contro la cosiddetta flotta ombra viene ormai letta come un atto ostile diretto alla capacità russa di finanziare la guerra e mantenere le esportazioni.

Negli ultimi due anni Mosca ha costruito una rete marittima opaca per aggirare sanzioni e limiti di prezzo su petrolio e gas. Tuttavia, con l’aumento di sequestri, controlli e attacchi attribuiti a Kiev o ad attori ostili, questo sistema si è trasformato in un bersaglio politico e militare. Da qui la nuova strategia: proteggere apertamente le navi e considerare ogni interferenza come un potenziale atto di guerra.

Il Baltico rappresenta il punto più critico di questa evoluzione. La vicinanza tra forze russe e Nato rende ogni incidente potenzialmente esplosivo. Un eventuale accompagnamento militare delle navi o operazioni di ispezione contro imbarcazioni europee rischierebbero di trasformare l’area in un teatro di confronto diretto, segnato da provocazioni, intercettazioni e possibili errori di calcolo. Episodi recenti, come l’incursione di un caccia russo nello spazio aereo estone e la risposta dell’aviazione italiana, confermano un contesto sempre più instabile.

Parallelamente, la Nato si prepara a uno scenario di confronto prolungato sul fianco orientale. Il progetto di estendere verso Est la rete di oleodotti dell’epoca della guerra fredda indica la volontà di garantire rifornimenti continui a forze aeree e terrestri in caso di crisi. La logistica energetica diventa così un elemento centrale della strategia militare, segnalando che l’Europa orientale è ormai il fulcro della sicurezza atlantica.

Sul piano economico, la militarizzazione del traffico marittimo russo comporterà un aumento dei costi assicurativi e di trasporto nel Baltico, una maggiore frammentazione dei mercati energetici e una crescente fusione tra strumenti economici e militari. Sanzioni, controlli e scorte armate diventano parte dello stesso confronto strategico.

Nel Mar Baltico si sta dunque concentrando una dinamica che va oltre la dimensione regionale. La Russia punta a dimostrare che le sue esportazioni non possono essere ostacolate senza conseguenze, mentre la Nato si attrezza per sostenere una competizione di lungo periodo. In uno spazio ristretto e altamente militarizzato, il rischio è quello di una nuova forma di conflitto europeo, dove economia, energia e forza militare si intrecciano in modo sempre più stretto.