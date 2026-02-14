Russia. “Preoccupazioni” per le manovre Nato nel Baltico

di Giuseppe Gagliano –

Le parole del segretario del Consiglio di sicurezza russo arrivano in una fase in cui la percezione della minaccia conta quasi quanto i fatti militari. Accusare l’Alleanza Atlantica di preparare attacchi contro Russia e Bielorussia significa collocare ogni movimento sul fianco orientale dentro una cornice di ostilità strategica, utile a giustificare contromisure, rafforzamenti e mobilitazioni politiche interne. Le manovre militari nei Paesi baltici e in Polonia, comprese quelle con sistemi lanciarazzi a lungo raggio, vengono presentate da Mosca come prove generali di aggressione, mentre per l’Alleanza sono attività di deterrenza e rassicurazione verso gli alleati più esposti. In spazi geografici ristretti, la distanza tra difesa dimostrativa e pressione militare percepita si riduce, e la differenza tra addestramento e segnale politico diventa sottile. L’aumento delle attività aeree e navali, così come gli episodi definiti provocatori, rientrano in una dinamica di sorveglianza reciproca continua: ogni volo, ogni pattugliamento, ogni esercitazione viene osservata e inserita in una narrazione strategica, alimentando una spirale di sospetto.

Minsk resta il principale cuscinetto tra Russia e spazio euroatlantico. Le accuse di tentativi esterni di influenzare l’ordine politico bielorusso mostrano quanto la stabilità interna del Paese sia considerata parte della sicurezza russa. Legare queste presunte interferenze a scadenze elettorali future significa proiettare la competizione geopolitica nel tempo lungo, preparando il terreno a una vigilanza costante su società civile, élite e flussi informativi. Per la leadership bielorussa, enfatizzare minacce esterne serve anche a rafforzare la coesione interna e il legame con Mosca: più la pressione viene descritta come imminente, più l’integrazione politico-militare con la Russia appare come garanzia di sopravvivenza del sistema.

I voli di raccolta informativa sul Mar Nero rappresentano la normalità operativa di un confronto tra potenze tecnologicamente avanzate. Velivoli dotati di radar e sistemi di ascolto elettronico permettono di mappare attività, comunicazioni ed emissioni elettromagnetiche, e la loro visibilità è spesso una scelta: mostrarsi significa segnalare presenza, capacità e attenzione. Questa trasparenza controllata riduce il rischio di sorprese strategiche ma ricorda all’avversario che ogni movimento viene osservato, mantenendo alto il livello di tensione.

Sul piano militare, nessuna delle parti sembra oggi interessata a uno scontro diretto su larga scala, ma entrambe lavorano per migliorare prontezza, tempi di risposta e integrazione dei sistemi d’arma. La deterrenza moderna si fonda su capacità convenzionali rapide, reti informative e comando efficiente, trasformando il fianco orientale in un laboratorio di guerra ad alta intensità simulata. Il rischio principale non è l’attacco pianificato, ma l’incidente, l’errore di valutazione o la lettura distorta delle intenzioni altrui.

La militarizzazione ha anche un costo economico. I Paesi europei aumentano la spesa per la difesa mentre affrontano crescita debole e bilanci sotto pressione, e per la Russia mantenere un apparato militare robusto sotto sanzioni richiede priorità di spesa e adattamenti industriali. Ne deriva una trasformazione delle economie coinvolte, sempre più orientate alla sicurezza. Sul piano geoeconomico, la frattura Est-Ovest accelera la separazione di filiere tecnologiche, mercati energetici e sistemi finanziari, con sicurezza e commercio che tornano a sovrapporsi.

Il vero tema resta l’erosione dei meccanismi di stabilità strategica costruiti nei decenni passati. Con meno accordi di controllo degli armamenti e più diffidenza reciproca, la gestione delle crisi diventa più complessa. Le dichiarazioni dure diventano parte integrante della competizione e il fianco orientale si configura come uno spazio dove deterrenza, politica interna, economia e percezione della minaccia si intrecciano. Più che l’imminenza di un attacco, emerge una normalizzazione della tensione, ed è proprio questa normalità conflittuale a rendere il quadro europeo strutturalmente instabile.