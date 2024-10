Russia. Proposta una tassa per le coppie senza figli, ’30 – 40mila rubli’

Red –

La Russia si estende per 17 milioni di kmq., ma ha una popolazione di soli 146 milioni di abitanti, di cui il 77% vive nella parte europea del paese. La scarsa natalità e l’alta mortalità hanno segnato un calo demografico dello 0.5% all’anno negli Anno ’90, ed anche oggi si assiste ad un saldo negativo di circa 300mila unità.

Per combattere il calo demografico Alexey Zubets, direttore dell’Istituto di ricerca socioeconomica dell’Università di Economia del governo della Federazione Russa ha proposto una tassa di 30-40 mila rubli al mese le coppie che non hanno figli, nonché di tassare in una misura minore le famiglie che hanno un solo figlio. “Questi soldi devono servire per contribuire al mantenimento di un figlio in più nella famiglia di qualcun altro”, ha affermato.