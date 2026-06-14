Russia. Putin aumenta gli effettivi e si prepara a una guerra di lunga durata

di Giuseppe Gagliano –

La Russia amplia ancora il proprio apparato militare, confermando la volontà di sostenere nel lungo periodo il conflitto in Ucraina. Con un nuovo decreto, il presidente Vladimir Putin ha portato l’organico complessivo delle Forze Armate a 2.399.130 unità, di cui 1.510.000 militari in servizio. Un incremento contenuto rispetto ai numeri precedenti, ma dal forte significato politico: Mosca non mostra alcuna intenzione di ridurre il proprio impegno bellico.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Putin, oltre 700 mila soldati russi sarebbero attualmente schierati nell’area dell’operazione militare speciale. Il dato evidenzia la dimensione dello sforzo sostenuto dal Cremlino e la volontà di mantenere una pressione costante lungo l’intero fronte ucraino.

L’aumento degli effettivi si accompagna a programmi di assistenza, riabilitazione e reinserimento destinati ai veterani. Una scelta che indica come la leadership russa stia integrando il fattore militare nella struttura sociale ed economica del Paese, rafforzando il legame tra servizio militare, sostegno statale e consenso interno.

Sul terreno, il Ministero della Difesa russo ha rivendicato la conquista di cinque località nell’arco di una settimana nelle regioni di Charkiv e Donetsk. Mosca continua a puntare su una strategia di avanzate graduali e logoramento delle difese ucraine, attraverso una pressione costante su più settori del fronte.

Secondo lo Stato Maggiore di Kiev, nelle ultime ventiquattro ore si sarebbero verificati 241 scontri armati. Le forze russe avrebbero inoltre effettuato un intenso impiego di aviazione, artiglieria, droni e bombe guidate, confermando la crescente centralità della potenza di fuoco e delle tecnologie senza pilota nel conflitto.

La guerra appare sempre più caratterizzata da una combinazione di massa, capacità industriale e superiorità logistica. L’aumento degli effettivi russi consente infatti di sostenere le rotazioni sul fronte, compensare le perdite e mantenere l’iniziativa operativa lungo una linea di combattimento che si estende per centinaia di chilometri.

Sul fronte opposto, l’Ucraina continua a confrontarsi con la necessità di rafforzare il reclutamento. Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato nuove misure per favorire l’arruolamento di volontari stranieri, mentre il governo prosegue gli sforzi per ampliare la mobilitazione interna. La questione del personale resta una delle principali preoccupazioni di Kiev e dei suoi alleati.

Sul piano economico, il sostegno internazionale continua a essere fondamentale per l’Ucraina. Il Fondo Monetario Internazionale ha raggiunto un’intesa tecnica per una nuova tranche di aiuti pari a circa 700 milioni di dollari, risorse considerate essenziali per sostenere le finanze pubbliche e garantire il funzionamento dello Stato in tempo di guerra.

La Russia segue invece una traiettoria diversa. Le sanzioni occidentali non hanno impedito al Cremlino di rafforzare il comparto militare-industriale e di orientare una parte crescente dell’economia verso la produzione per la difesa. L’espansione delle forze armate comporta costi elevati, ma contribuisce anche ad alimentare la domanda interna e a sostenere settori produttivi legati all’industria bellica.

La guerra in Ucraina assume così sempre più i contorni di una competizione di resistenza industriale e demografica. Da una parte Mosca punta sulla propria capacità di mobilitare uomini, risorse e produzione militare; dall’altra Kiev continua a fare affidamento sul sostegno occidentale, sulle tecnologie avanzate e sugli aiuti finanziari internazionali.

L’aumento degli effettivi deciso da Putin rappresenta quindi molto più di una misura amministrativa. È il segnale che la Russia considera il conflitto una sfida destinata a protrarsi nel tempo e che intende adattare le proprie strutture militari, economiche e sociali a una guerra che appare sempre meno come un’emergenza e sempre più come una componente stabile della politica di Stato.