Russia. Tensioni con la Finlandia: Dmitriev, ‘nel cervello di Stubb ci stanno solo le saune’

di Guido Keller –

Una nuova ondata di tensione nei rapporti tra Mosca e Helsinki è emersa nei commenti pubblici del rappresentante speciale del presidente russo e numero uno del Fondo sovrano russo (RDIF), Kirill Dmitriev, il quale ha risposto con parole dure alle recenti dichiarazioni del presidente finlandese Alexander Stubb.

Nel suo intervento, Dmitriev ha definito «troppo piccolo per comprendere i numeri e il tempo» il «cervello di Stubb», aggiungendo che all’attuale presidente finlandese sarebbero comprensibili soltanto «le saune». La frase è stata riportata in modo sintetico e sta facendo rapidamente il giro delle agenzie internazionali, rilanciando tensioni latenti tra i due Paesi.

L’affondo è nato come reazione alle critiche mosse da Stubb nei confronti della Russia, e in particolare ai suoi dubbi sulla possibilità di negoziare accordi economici con Mosca nell’ordine dei trilioni di dollari. Secondo il presidente finlandese, le condizioni politiche e i vincoli legati alle sanzioni e alla guerra in Ucraina rendono tali accordi estremamente difficili se non impossibili.

Il riferimento alla sauna, stereotipo spesso associato alla cultura finlandese, è stato interpretato da molti osservatori come un tentativo di Dmitriev di ridicolizzare la posizione finlandese sulle relazioni economiche con la Russia e, più in generale, di attaccare la credibilità politica di Stubb.

Analisti internazionali sottolineano come il duro scambio di battute riflette tensioni più profonde tra la Russia e diversi Paesi europei da quando le relazioni diplomatiche si sono inasprite dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca nel 2022. Le critiche di Stubb si inseriscono proprio in questo contesto, con leader europei che sempre più spesso esprimono scetticismo verso possibili riavvicinamenti economici significativi con la Russia.

Non è chiaro al momento se ci saranno ulteriori sviluppi diplomatici a seguito di queste dichiarazioni, ma l’episodio contribuisce ad alimentare un clima di confronto accentuato tra Helsinki e Mosca, con implicazioni potenziali sia sul piano economico che politico per l’intera regione europea.