Santa Sede. Chi sarà il prossimo Pontefice?

A poco più di 24 ore dalla scomparsa di Papa Francesco, il mondo cattolico entra ufficialmente in una fase di attesa, riflessione e preghiera. Ma come accade sempre in questi momenti, mentre la Chiesa si prepara con sobrietà e solennità al funerale del pontefice, fissato per il 26 aprile, all’esterno è già partito il “toto-papa”. Tra le analisi degli esperti, le previsioni dei bookmakers e addirittura le simulazioni delle intelligenze artificiali, si cerca di intuire chi sarà il 267mo vescovo di Roma.

Al momento, le quote più basse, e quindi le probabilità più alte secondo i siti di scommesse, sono quelle di Pietro Parolin, attuale segretario di Stato vaticano. Diplomazia raffinata, esperienza pluridecennale nella Curia romana e una posizione moderata, capace di dialogare sia con l’ala progressista che con quella conservatrice del Collegio cardinalizio: il suo nome raccoglie consensi proprio per la capacità di rappresentare la continuità con Papa Francesco, senza suscitare divisioni.

Classe 1955, originario del Veneto, Parolin è stato nominato da Francesco nel 2013 come “ministro degli Esteri” della Santa Sede e da allora ha gestito dossier delicatissimi, dai rapporti con la Cina all’emergenza Ucraina. È stimato per il suo stile sobrio e riservato, e per molti potrebbe essere proprio lui l’uomo giusto per garantire equilibrio e stabilità in un momento storico ancora segnato da crisi globali, polarizzazione ecclesiale e riforme aperte.

Subito dopo Parolin, le lavagne dei bookmaker indicano un altro volto noto agli osservatori della Chiesa: Luis Antonio Tagle, 67 anni, filippino, prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione dei popoli. Ex arcivescovo di Manila, Tagle è considerato uno dei leader più carismatici del cattolicesimo asiatico, e incarna perfettamente il volto “missionario” della Chiesa auspicato da Papa Francesco.

Amato da molti per la sua umiltà, empatia e capacità di comunicare con il popolo di Dio, Tagle rappresenta un’opzione fortemente progressista. La sua elezione, oltre a portare simbolicamente il baricentro del cattolicesimo verso l’Asia, confermerebbe l’orientamento riformatore iniziato con Francesco.

Matteo Zuppi. Il terzo nome in cima alla lista è quello di Matteo Zuppi, 69 anni, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI (Conferenza Episcopale Italiana). Papa Francesco gli ha affidato l’importante missione diplomatica di pace in Ucraina, riconoscendone il ruolo di mediatore e uomo del dialogo. Figura vicina alla Comunità di Sant’Egidio, Zuppi ha una lunga esperienza pastorale, un linguaggio accessibile e una visione profondamente inclusiva della Chiesa.

La sua elezione sarebbe una forte conferma della “Chiesa in uscita” cara a Bergoglio, vicina agli ultimi, aperta alle sfide contemporanee e impegnata nella costruzione di ponti, anziché nella difesa di muri dottrinali.

Nessun conclave è mai scontato. La storia insegna che spesso le elezioni papali prendono direzioni inattese. E anche stavolta ci sono nomi che potrebbero diventare sorprese clamorose.

Fridolin Ambongo Besungu. A 65 anni Fridolin Ambongo, cappuccino e arcivescovo di Kinshasa, è uno dei cardinali africani più autorevoli. Presidente del Simposio delle Conferenze Episcopali di Africa e Madagascar (SECAM), è una figura forte e impegnata sui temi della giustizia sociale, della tutela dell’ambiente e dei diritti umani. La sua elezione significherebbe il primo papa nero della storia, un gesto di portata epocale per la Chiesa universale.

Robert Sarah. Più anziano (79 anni) ma ancora in corsa, Robert Sarah, originario della Guinea, rappresenta l’ala più conservatrice del Collegio cardinalizio. È stato prefetto della Congregazione per il Culto divino fino al 2021. Sarah è un teologo rigoroso, con posizioni chiare in tema di liturgia e dottrina. La sua elezione segnerebbe un netto cambio di rotta rispetto all’epoca bergogliana.

I nomi internazionali in corsa.

Oltre ai candidati italiani e africani, non mancano personalità di spicco provenienti da altri continenti:

Peter Turkson (Ghana, 76 anni): noto per il suo impegno ecumenico e ambientale.

Péter Erdő (Ungheria, 72 anni): canonista esperto, già presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa.

Jean-Marc Aveline (Francia, 65 anni): arcivescovo di Marsiglia, fortemente impegnato nel dialogo interreligioso.

Wilton Gregory (USA, 77 anni): primo cardinale afroamericano, simbolo di una Chiesa americana inclusiva e progressista.

José Tolentino de Mendonça (Portogallo, 59 anni): poeta, teologo, Prefetto del Dicastero per la Cultura, molto apprezzato per la sua visione umanistica.

L’intelligenza artificiale vota Parolin.

Anche ChatGPT è stato interpellato per simulare una previsione. La scelta è ricaduta, senza troppa sorpresa, su Pietro Parolin. Secondo il modello GPT-4o, Parolin rappresenta una figura di equilibrio perfetta per un’epoca in cui la Chiesa ha bisogno di continuità, diplomazia e capacità di mediazione. La sua italianità, dopo tre papi non italiani consecutivi, potrebbe essere vista come un ritorno alla tradizione, ma con una visione aperta e internazionale.

Il prossimo conclave si preannuncia come uno dei più incerti degli ultimi decenni. Con circa l’80% dei cardinali elettori nominati da Francesco, è probabile che si cerchi una figura capace di continuare il suo magistero, magari con uno stile diverso, ma nella stessa direzione pastorale. Tuttavia, ogni Conclave è una storia a sé, e le sorprese – come ci insegna la storia – sono sempre dietro l’angolo.

Che si tratti di Parolin, Tagle, Zuppi o di un cardinale meno atteso, il futuro papa dovrà affrontare un mondo segnato da crisi ambientali, guerre, disuguaglianze crescenti e sfide interne alla Chiesa. L’umanità intera guarda a Roma in attesa di quella fumata bianca.