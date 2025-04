Santa Sede. I grandi della terra ai funerali di Papa Francesco

di Mariarita Cupersito –

Circa 180 delegazioni nazionali, leader globali, sovrani e principi ereditari hanno preso parte ai funerali del pontefice in una giornata che ha rappresentato, oltre che un momento di raccoglimento, una preziosa occasione di scambi politici informali tra i vari leader.

La diplomazia ha potuto beneficiare, in questo contesto, del clima favorevole creato dai legami stabiliti da un Papa politico come Bergoglio, il quale ha sempre orientato l’azione religiosa e papale verso i grandi temi di attualità dei nostri termpi, come l’ambiente, le guerre, l’immigrazione e altre e questioni sociali di portata mondiale.

Grande rilievo ha assunto, nella mattinata, l’incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente Usa Donald Trump, i quali si sono confrontati per circa 15 minuti nella Basilica di San Pietro. Zelensky ha avuto un incontro anche con il premier britannico Keir Starmer, con il quale ha discusso di “progressi positivi” per porre fine alla guerra in Ucraina. “Hanno concordato di mantenere lo slancio e continuare a lavorare intensamente con i partner internazionali per portare avanti le prossime fasi della pianificazione”, riporta una dichiarazione diffusa da Downing Street.

Tra i momenti salienti a margine dei funerali di Papa Francesco anche la stretta di mano e il breve confronto tra Donald Trump e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Secondo quanto ha riportato la portavoce della presidente della Commissione, in occasione di questo saluto i due avrebbero deciso di incontrarsi ma al momento non ci sono “ulteriori dettagli” circa la data e il luogo dell’incontro.

Sempre nella Basilica di San Pietro sono stati poi immortalati, in un saluto più informale, Trump, Macron, Zelensky e Starmer. Un momento in cui i quattro leader avrebbero avuto uno scambio positivo riguardo alla situazione in Ucraina.

Al termine dei funerali di Papa Francesco.si è svolto inoltre il bilaterale tra Macron e Zelensky, come annunciato dal ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha che ha pubblicato sui propri canali social la foto dei due leader insieme.

Migliaia le forze dell’ordine che sono state impiegate a Roma in occasione delle esequie del pontefice, mentre la Difesa ha contribuito al piano sicurezza con l’impiego di sistemi anti-drone, caccia Eurofighter pronti ad entrare in azione e un cacciatorpediniere al largo di Fiumicino.

L’area di piazza San Pietro è stata blindata con bonifiche preventive anche nel sottosuolo e droni in dotazione alla Questura per garantire una visuale dall’alto, come riportato da Ansa. Il quadrante urbano attorno alla basilica è stato suddiviso in cinque zone di sicurezza e sono stati schierati tiratori scelti sui palazzi, artificieri, nuclei cinofili, la polizia fluviale per il pattugliamento del Tevere e delle banchine, le unità Nbcr dei pompieri per il contrasto alla minaccia nucleare, batteriologica, chimica e radiologica. In campo anche i bazooka anti-drone, qualora fossero stati avvistati velivoli non autorizzati.

“È stata una giornata straordinaria che ha visto una grande partecipazione da parte sia dei cittadini romani che di fedeli da tutto il mondo per dare l’ultimo saluto a Sua Santità Papa Francesco. 400mila persone hanno condiviso un momento storico ed emozionante, e grazie all’impegno di tutti la giornata si è svolta in modo solenne e sereno, senza criticità”, ha dichiarato il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.