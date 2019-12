Scalfarotto al Top200

Farnesina –

Il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Ivan Scalfarotto è intervenuto questo pomeriggio all’evento Top200 organizzato da Assolombarda e dedicato alla presentazione di una ricerca condotta sulle maggiori realtà imprenditoriali di Milano, Monza e Brianza e Lodi.

Nel commentare i risultati della ricerca, il Sottosegretario ha sottolineato come in particolare le aziende della regione siano in grado di garantire, nel panorama del sistema Italia, un elevato livello di competitività in settori-chiave per le nostre esportazioni come meccanica, automotive, chimico-farmaceutico, elettronica. “Nel 2018”, ha ricordato Scalfarotto, “la Lombardia ha esportato beni per oltre 127 miliardi di euro, pari al 27,3% del totale del nostro export. In pratica per ogni 3 euro di valore esportato poco meno di 1 euro è stato prodotto in Lombardia. Si tratta di un modello virtuoso di imprese per le quali il Governo è chiamato ad elaborare una strategia credibile,fatta di obiettivi e strumenti precisi, a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione”.