Serbia. Quando le sanzioni americane colpiscono il cuore energetico dei Balcani

di Giuseppe Gagliano –

Le sanzioni economiche non sono mai strumenti neutri. Sono armi strategiche che ridisegnano interi equilibri geopolitici. È esattamente ciò che sta accadendo oggi nei Balcani, dove Washington ha deciso di colpire direttamente Naftna Industrija Srbije (NIS), la compagnia petrolifera serba controllata in larga parte da interessi russi. La decisione, presa il 9 ottobre, ha portato la Croazia a interrompere immediatamente le forniture di greggio attraverso l’oleodotto JANAF, mettendo a rischio l’unica raffineria del Paese. Si tratta di un colpo energetico che supera ampiamente la dimensione economica e tocca i nodi strategici della regione.

Per Aleksandar Vučić, presidente della Serbia, il messaggio è chiarissimo: il Paese entra in una fase di turbolenza che potrebbe avere ripercussioni sull’intera economia nazionale. Senza approvvigionamenti costanti, la raffineria di Pancevo, con una capacità annua di 4,8 milioni di tonnellate, rischia di fermarsi già a inizio novembre. Questo impianto produce oltre l’80% del fabbisogno nazionale di diesel e benzina e il 90% del carburante per aerei. Il problema, dunque, non riguarda solo il settore energetico: tocca trasporti, aviazione civile, logistica militare e bilancio statale.

Il peso economico di NIS è cruciale: contribuisce a circa il 12% delle entrate fiscali della Serbia. La dipendenza energetica da Mosca è strutturale: quasi tutto il gas consumato nel Paese proviene dalla Russia. Colpendo NIS, Washington non prende di mira un’azienda qualunque ma un’intera architettura di dipendenza energetica e politica costruita negli ultimi vent’anni.

La struttura azionaria di NIS spiega l’entità della crisi: Gazprom Neft possiede il 44,9% della società, il governo serbo il 29,9% e una filiale d’investimento di Gazprom circa l’11,3%. Già da gennaio gli Stati Uniti avevano annunciato la volontà di sanzionare NIS, ma alcune deroghe avevano posticipato l’entrata in vigore delle misure. Il 9 ottobre, la finestra si è chiusa.

La Croazia, attraverso l’oleodotto JANAF, garantiva il 30% del proprio fatturato grazie al contratto con NIS. Sospendendo le forniture, ha seguito una logica di allineamento strategico: non si tratta di un gesto bilaterale, ma di una mossa coordinata con Washington per tagliare Belgrado da una delle sue ultime valvole energetiche.

Ufficialmente Belgrado afferma di avere scorte sufficienti per arrivare a fine anno. In realtà, le alternative sono fragili. Le importazioni di carburante attraverso chiatte sul Danubio, per ferrovia o su gomma, non basterebbero a compensare i volumi persi con l’oleodotto. I trader regionali dubitano inoltre della capacità di altri fornitori di garantire le stesse quantità in tempi brevi.

Il ministro dell’Economia croato, Ante Susnjar, ha addirittura proposto che la Croazia rilevi NIS per sbloccare la situazione. Un’offerta che suona come un ultimatum: o la Serbia prende le distanze da Mosca, oppure si prepara a subire un soffocamento energetico graduale.

La crisi arriva in un momento delicato per Belgrado. La Serbia è candidata all’adesione all’Unione Europea, ma continua a mantenere stretti rapporti con la Russia e si è rifiutata di aderire alle sanzioni internazionali imposte dopo l’invasione dell’Ucraina. È uno dei pochi Paesi europei a conservare un forte legame energetico con Mosca.

Le sanzioni contro NIS rappresentano dunque un segnale inequivocabile: l’allineamento politico ed energetico è diventato una condizione implicita per proseguire il percorso verso Bruxelles. In altre parole, la neutralità non è più tollerata. Per Washington e Bruxelles, forzare la mano a Belgrado significa indebolire una delle ultime teste di ponte russe nel continente europeo.

Questo caso dimostra ancora una volta come, nella geopolitica contemporanea, l’energia sia diventata un’arma silenziosa ma potentissima. Non serve dispiegare eserciti: basta chiudere i rubinetti per esercitare pressione politica e destabilizzare un Paese dipendente. Il governo serbo cerca di rassicurare la popolazione e mantenere la stabilità economica, ma i margini di manovra sono ridotti.

Se l’inverno dovesse essere rigido o le rotte alternative si rivelassero insufficienti, Belgrado si troverebbe costretta a scegliere tra la sopravvivenza economica e la fedeltà politica a Mosca. Ed è proprio questo il bivio che Washington vuole imporre.

Questa crisi energetica va oltre i confini della Serbia. Si inserisce in una strategia più ampia che mira a ridurre l’influenza russa nei Balcani, regione storicamente considerata una cerniera tra blocchi geopolitici. Controllare i flussi energetici significa controllare le dipendenze politiche.

Per Mosca, perdere la Serbia significherebbe rinunciare a uno dei suoi ultimi punti d’appoggio strategici in Europa. Per Washington, al contrario, rappresenterebbe una vittoria geopolitica di grande portata, ottenuta senza muovere un solo soldato.

La direzione di NIS, tramite Bojana Radojevic, ha assicurato che le stazioni di servizio continueranno a funzionare normalmente. Ma dietro questa comunicazione ottimistica si nasconde la realtà di un sistema sotto pressione. Se non verranno trovate soluzioni strutturali, Belgrado dovrà ripensare completamente la propria politica energetica: diversificazione accelerata, nuovi accordi strategici e, probabilmente, un progressivo allontanamento da Mosca.

In definitiva, questa crisi agisce come una lente d’ingrandimento sulle fratture strategiche dei Balcani: tra fedeltà storica alla Russia e ambizioni europee, tra dipendenza economica e autonomia politica. Un gioco pericoloso in cui ogni barile di petrolio diventa un’arma di potere.