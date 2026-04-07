Serbia. Rinvenuti esplosivi presso il gasdotto per l’Ungheria, Orban sospetta l’Ucraina

di Giuseppe Gagliano –

A pochi giorni dalle elezioni ungheresi del 12 aprile, un episodio avvenuto nel nord della Serbia, nei pressi del gasdotto Balkan Stream, ha assunto un significato che va ben oltre la cronaca di sicurezza. Il ritrovamento di esplosivi vicino all’infrastruttura che trasporta gas russo verso l’Ungheria ha immediatamente acceso una battaglia di narrazioni, accuse incrociate e sospetti di manipolazione politica. Ma il dato più interessante non è tanto l’ordigno in sé, quanto il modo in cui l’incidente è stato usato da attori diversi per orientare percezioni pubbliche, consolidare alleanze e influenzare un passaggio elettorale decisivo.

Il primo a dare all’episodio un significato politico è stato Viktor Orban, che ha evocato il tema del sabotaggio collegandolo, almeno implicitamente, all’Ucraina. Il messaggio era perfettamente coerente con la linea politica del premier ungherese: presentare Kiev non come vittima del conflitto con Mosca, ma come fattore destabilizzante per l’Europa centrale e minaccia diretta per la sicurezza energetica ungherese. In questo quadro, il gasdotto non è soltanto un’infrastruttura, ma diventa il simbolo della sovranità energetica di Budapest, cioè della possibilità per l’Ungheria di continuare a difendere il proprio rapporto con l’energia russa contro le pressioni euro-atlantiche.

Ma proprio qui si è prodotta una frattura significativa. La smentita del capo del controspionaggio militare serbo ha smontato la costruzione politica iniziale, affermando che Kiev non era coinvolta e che le accuse circolate erano infondate. È un passaggio importante perché mostra come, anche tra alleati o partner politicamente vicini, non sempre vi sia convergenza completa nella gestione della propaganda. Belgrado, pur mantenendo rapporti stretti con Budapest e senza rinnegare i propri tradizionali margini di ambiguità tra Est e Ovest, ha evidentemente ritenuto troppo rischioso avallare una versione non sostenibile sul piano dell’intelligence.

Questo atteggiamento rivela anche una cautela strategica serba. Attribuire senza prove un’azione di sabotaggio all’Ucraina avrebbe significato inserire direttamente la Serbia nel gioco della polarizzazione regionale, esponendola a tensioni diplomatiche inutili in un momento in cui Belgrado cerca di conservare flessibilità, soprattutto nel rapporto con l’Unione Europea e con i propri vicini. La Serbia, in sostanza, non vuole essere trascinata troppo apertamente dentro la guerra delle narrative che si combatte tra Mosca, Budapest, Kiev e Bruxelles.

Sul piano geoeconomico, la vicenda conferma che il vero cuore del problema resta il controllo delle rotte energetiche. Il Balkan Stream, prosecuzione del TurkStream, è una delle arterie attraverso cui il gas russo continua a raggiungere l’Europa centrale aggirando altri percorsi diventati politicamente o militarmente più vulnerabili. Per Orban, difendere questa linea significa difendere un modello di politica nazionale fondato su energia a prezzi relativamente gestibili, autonomia rispetto alle imposizioni di Bruxelles e rapporto privilegiato con Mosca.

In campagna elettorale, tutto questo pesa enormemente. Se si convince l’opinione pubblica che l’Ucraina o forze ad essa vicine minacciano fisicamente l’approvvigionamento energetico ungherese, allora la scelta di Orban appare come una necessità di sicurezza, non come una controversa opzione geopolitica. Ecco perché l’incidente ha assunto immediatamente un valore politico interno. Non siamo di fronte solo a un presunto sabotaggio, ma a una possibile operazione di mobilitazione elettorale fondata sulla paura, sulla minaccia esterna e sulla centralità dell’energia.

Le accuse dell’opposizione ungherese, che ha evocato il rischio di una operazione sotto falsa bandiera con la partecipazione di attori serbi o russi, mostrano quanto sia ormai radicale il livello dello scontro politico a Budapest. In questa campagna non si confrontano soltanto programmi, ma visioni opposte della collocazione internazionale del Paese. Da un lato Orban, che vuole presentarsi come garante dell’interesse nazionale contro Bruxelles, Kiev e il liberalismo occidentale. Dall’altro l’opposizione, che cerca di mostrare il premier come un leader disposto a manipolare crisi e paure pur di restare al potere.

In questo senso, il caso del gasdotto è esemplare della guerra dell’informazione contemporanea. Un episodio ancora opaco nei suoi dettagli materiali viene immediatamente trasformato in strumento di lotta politica. Ogni attore costruisce la propria verità funzionale: Kiev nega e parla di provocazione russa, il Cremlino suggerisce la responsabilità ucraina, Belgrado smentisce il coinvolgimento di Kiev, l’opposizione ungherese parla di montatura elettorale. Il fatto concreto resta sullo sfondo; al centro c’è la battaglia per imporre l’interpretazione dominante.

L’arrivo di JD Vance in Ungheria per sostenere Orban aggiunge alla vicenda una dimensione atlantica tutt’altro che secondaria. Non si tratta solo di un gesto di simpatia politica, ma del segnale che una parte dell’America trumpiana considera Orban un alleato ideologico e strategico nella ridefinizione degli equilibri europei. L’appoggio statunitense al premier ungherese rafforza la sua immagine interna e conferma che il nazionalismo sovranista europeo non è più un fenomeno isolato, ma un tassello di una più ampia riconfigurazione dell’Occidente.

Questo ha implicazioni geopolitiche rilevanti. Se Budapest si sente sostenuta da Washington, almeno da quella vicina a Trump e Vance, allora il suo margine di sfida verso Bruxelles aumenta. E il dossier energetico diventa uno dei terreni su cui questa sfida può essere giocata con maggiore efficacia.

L’episodio vicino al Balkan Stream potrebbe apparire marginale rispetto ai grandi fronti di guerra aperti. In realtà racconta molto dell’Europa di oggi. Racconta un continente in cui l’energia continua a essere il vero punto di frattura strategica. Racconta una regione balcanica ancora vulnerabile alle pressioni incrociate delle grandi potenze. Racconta infine una stagione politica in cui il confine tra minaccia reale, propaganda, intelligence e competizione elettorale è sempre più sottile.

Il problema non è soltanto capire chi abbia collocato quegli esplosivi. Il problema è comprendere come, in un’Europa già lacerata dalla guerra e dalla crisi energetica, ogni incidente possa essere immediatamente trasformato in un’arma politica. Ed è proprio in questa trasformazione che si misura la fragilità del quadro europeo: non tanto nell’esplosivo trovato vicino a un tubo, ma nella facilità con cui attorno a quel tubo si costruisce una guerra di verità contrapposte.