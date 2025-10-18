Serbia. Von der Leyen in visita, ‘serve l’allineamento con l’Ue in politica estera’

di Giuseppe Gagliano –

La tappa di Ursula von der Leyen a Belgrado, dopo Albania, Montenegro e Bosnia-Erzegovina, non è la solita passerella europea. È un messaggio diretto ai Balcani occidentali: l’UE vuole accelerare, ma a modo suo. Quando la presidente ricorda che “la Serbia ha scelto l’UE per desiderio del popolo” e chiede di correre “due volte più veloce”, non parla solo a Vucic. Parla a una regione attraversata da proteste, sfiducia verso le élite e un crescente corteggiamento da parte di attori extraeuropei. Tradotto: più integrazione, sì, ma a condizione di un allineamento politico chiaro, in primis sulle sanzioni a Mosca.

La Commissione riconosce progressi su registri elettorali e regolazione dei media in Serbia, ma lega l’avanzamento a riforme tangibili sullo Stato di diritto e all’allineamento di politica estera. In mezzo, le proteste studentesche e il dibattito sull’uso della forza: Bruxelles dice “democrazia efficace”, Belgrado ribatte con il primato dell’ordine pubblico. È qui che l’allargamento diventa cartina di tornasole: senza inclusione sociale e spazi veri per opposizioni e società civile, le “riforme” rischiano di restare un linguaggio tecnico per mascherare conflitti irrisolti.

Kosovo e Bosnia: i dossier che decidono il ritmo.

A Pristina, la richiesta è chiara: revocare le misure restrittive UE del 2023 passa da passi concreti per ridurre le tensioni nel nord e normalizzare i rapporti con la Serbia. A Sarajevo, il messaggio è “siete alle soglie”, ma la soglia è fatta di leggi sulla giustizia e di coordinamento istituzionale. Qui la politica interna pesa più delle dichiarazioni: senza riforme credibili, i miliardi promessi restano sulla carta.

SEPA e denaro vero: quando l’integrazione si sente in tasca.

L’ingresso di Albania, Montenegro, Macedonia del Nord (insieme alla Moldavia) nell’area dei pagamenti SEPA è la parte più concreta del pacchetto. Commissioni più basse, trasferimenti più rapidi, meno attrito per imprese e famiglie: è l’Europa che non si vede ma si usa. Non è l’adesione, certo, ma è un “ancoraggio” economico che crea dipendenze positive. Per Paesi piccoli e altamente esposti alla volatilità, ridurre il costo del denaro e del tempo è già una riforma.

Il Fondo da 6 miliardi e la logica del “do ut des”.

Il Reform and Growth Facility 2024–2027 è la leva finanziaria che Bruxelles offre in cambio di riforme verificabili. La Bosnia vede sospeso un miliardo per ritardi sullo Stato di diritto: segnale a tutta la regione che il rubinetto si apre solo se il cantiere riformista avanza. È una condizionalità classica, ma oggi ha un valore geopolitico: senza risultati, lo spazio lo occupano altri—investimenti rapidi, meno condizioni, più influenza politica. Il rischio? Che le opinioni pubbliche leggano l’UE come moralista e lenta, mentre i competitor appaiono “pragmatici”.

Geopolitica: il fattore Russia e il “grande gioco” nei Balcani.

In un’Europa scossa dalla guerra in Ucraina, l’allineamento sulle sanzioni è un test di affidabilità. La Serbia gioca su più tavoli per mantenere margini di manovra energetici, economici e identitari; l’UE spinge per un aggancio strategico che riduca l’ambiguità. Il tour di von der Leyen, quindi, non è una tournée di cortesia: è un tentativo di blindare il fianco sud-est del continente, riducendo fessure che Mosca (e non solo) potrebbe allargare.

Dietro le dichiarazioni ci sono interessi concreti. Corridoi ferroviari e stradali, porti adriatici e ionici, energia elettrica e gas, catene del valore “vicine a casa” (nearshoring): i Balcani sono l’anello che può accorciare le filiere europee e contenere i costi logistici. Per questo l’UE parla di “piano di crescita”: integrare step by step regole, standard e investimenti, in modo che quando (e se) arriva l’adesione politica, l’infrastruttura economica sia già europea di fatto.

Riforme elettorali credibili, media indipendenti, magistratura funzionante: senza questi pilastri l’allargamento perde legittimità. E senza legittimità, gli investimenti non arrivano o scappano al primo scossone. La sfida è rendere l’Europa conveniente anche per chi scende in piazza, non solo per le élite negoziatrici. In questo senso, SEPA e i fondi condizionati sono la “prova su strada”: meno slogan, più benefici misurabili.

Il tour di von der Leyen fissa una direzione: accelerare dove ci sono riforme e rallentare dove mancano garanzie. Ma il tempo politico, nei Balcani, corre più di quello amministrativo. Se Bruxelles non trasforma rapidamente promesse in cantieri e piattaforme industriali, crescerà la tentazione di guardare altrove. Se invece l’UE saprà coniugare denaro, mercato e regole con ritmi compatibili con la realtà locale, l’allargamento tornerà a essere una storia di successo.

Allargare oggi non è un gesto romantico: è un calcolo di sicurezza, economia e stabilità. L’UE offre strumenti, SEPA, fondi, accesso progressivo al mercato, e chiede in cambio riforme, allineamento estero, Stato di diritto. I governi balcanici devono decidere se usare davvero questa finestra o trattarla come l’ennesima tappa negoziale. Perché dietro le foto di rito c’è una scelta semplice: essere periferia contesa o cerniera integrata. E il tempo, questa volta, conta davvero.