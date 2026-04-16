Siria. Arresti di palestinesi: il nuovo potere usa la sicurezza per affermarsi

di Giuseppe Gagliano –

Più di 40 palestinesi arrestati nell’area di Damasco, prelevati dalle case o fermati mentre andavano al lavoro, trasferiti in luoghi ignoti e senza spiegazioni ufficiali. Non è un’operazione ordinaria: è il segnale di come il nuovo potere siriano, nato dopo la caduta di Bashar al-Assad, stia cercando di consolidarsi usando la sicurezza come principale strumento di controllo e di comunicazione politica.

I campi palestinesi attorno alla capitale rappresentano da sempre aree sensibili, dove si intrecciano marginalità sociale, memoria storica e possibili reti informali. Colpire questi spazi significa lanciare un messaggio chiaro: lo Stato vuole dimostrare di controllare il territorio e di non tollerare zone d’ombra o aggregazioni percepite come potenzialmente ostili.

Le motivazioni degli arresti restano ambigue. Si parla di possibili legami con lo Stato islamico, con residui dell’apparato assadista o con l’assalto all’ambasciata degli Emirati Arabi Uniti. Ma proprio l’assenza di chiarimenti diventa parte della strategia: l’incertezza alimenta il timore e amplia la portata del messaggio. La paura, più dei fatti, diventa uno strumento di governo.

In questo contesto, i palestinesi tornano a essere una popolazione esposta, gestita più come variabile di sicurezza che come comunità da tutelare. Dopo anni di guerra, distruzione e impoverimento, rischiano di diventare il segmento più vulnerabile della nuova fase politica siriana.

Il riferimento all’ambasciata emiratina ha anche una valenza esterna. Gli Emirati incarnano un modello di stabilizzazione basato su ordine interno e controllo politico. Collegare gli arresti a quell’episodio significa parlare ai partner regionali e accreditarsi come attore affidabile, capace di contenere radicalismi e instabilità. L’operazione assume così anche un significato diplomatico, nel tentativo di rassicurare governi arabi e investitori.

Sul piano regionale, la Siria resta un teatro fragile. Le dichiarazioni del ministro turco Hakan Fidan sulla possibilità di interventi israeliani confermano che il Paese vive ancora dentro equilibri precari, più vicini a una tregua che a una vera stabilità. La Turchia continua a considerare la Siria un’area di interesse strategico, pronta a intervenire su ogni dinamica interna rilevante.

In questo scenario, gli arresti servono anche a ribadire la centralità decisionale di Damasco in un Paese attraversato da influenze esterne. Ma questa esigenza di fermezza evidenzia al tempo stesso la debolezza strutturale dello Stato.

Dal punto di vista militare, emerge una priorità chiara: il controllo interno viene prima della ricostruzione delle forze armate. Intelligence, prevenzione e gestione delle minacce ibride diventano centrali per un potere che non domina completamente il territorio. Tuttavia, una sicurezza basata su detenzioni opache e sospetti diffusi rischia di congelare i conflitti senza risolverli.

Anche sul piano economico la strategia è evidente. La Siria ha bisogno di investimenti e riconoscimento internazionale, ma per attrarli deve apparire stabile. La repressione selettiva diventa quindi uno strumento per costruire un’immagine di ordine. Resta però il paradosso: più si rafforza il controllo, più si alimentano sfiducia e tensioni sociali.

Gli arresti nei campi palestinesi raccontano così una realtà precisa. La Siria del dopo al-Assad non è ancora stabilizzata, ma impegnata a sembrarlo. Il nuovo potere cerca legittimità interna ed esterna, ma continua a basarsi su logiche di emergenza. Ne emerge un equilibrio fragile, costruito sulla sicurezza più che sulla politica, destinato a restare esposto a nuove tensioni.