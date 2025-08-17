Siria. Collaborazione con la Turchia per l’addestramento e la cooperazione sulla sicurezza

di Giuseppe Gagliano –

La firma dell’accordo di cooperazione in materia di difesa tra Turchia e Siria rappresenta uno spartiacque nella geopolitica del Medio Oriente. Non si tratta soltanto di addestramento e assistenza tecnica, ma di un’intesa che potrebbe ridisegnare i rapporti di forza nella regione, con conseguenze militari, economiche e diplomatiche di lungo periodo.

Il memorandum firmato ad Ankara include scambi di personale, programmi di addestramento su antiterrorismo, sminamento, difesa informatica e logistica. Ma soprattutto apre la porta al trasferimento di equipaggiamenti militari e alla creazione di basi congiunte in Siria. Già oggi Ankara conta circa 10mila soldati nel Paese, concentrati a nord; la possibilità di una presenza turca nel Sud, vicino a Palmira, rappresenta un cambio di scala che Israele considera una linea rossa. Non a caso Tel Aviv ha reagito colpendo più volte la base T4, segnalando che l’espansione turca non sarà tollerata senza risposta.

Per la Turchia l’accordo ha due obiettivi strategici. Primo: integrare le milizie curde delle Forze Democratiche Siriane (SDF) nell’esercito regolare siriano, togliendo a questi gruppi ogni autonomia. Ankara non dimentica che la loro spina dorsale, le YPG, sono considerate il braccio siriano del PKK. Secondo: creare un corridoio di influenza che vada dal confine turco fino al cuore della Siria, consolidando una sfera di proiezione militare e politica che riduce la capacità di pressione di Israele e limita la libertà d’azione degli Stati Uniti, storici alleati delle SDF.

Israele legge l’intesa come una minaccia diretta. Da anni conduce attacchi mirati per impedire il rafforzamento delle forze filo-iraniane e siriane, ma ora si trova di fronte a un nuovo attore: la Turchia, che non solo dispone di basi e uomini, ma anche di una crescente capacità tecnologica in campo dronistico. Le tensioni con Ankara si sono già manifestate: colpendo le strutture militari siriane, Israele ha inviato un messaggio chiaro. Ma l’apertura di una linea diretta tra i due Paesi in Siria dimostra anche la consapevolezza che uno scontro aperto porterebbe a una spirale difficile da controllare.

Il nodo centrale resta la posizione dei curdi. Le SDF temono che l’integrazione forzata equivalga alla dissoluzione della loro autonomia e alla consegna dei territori a Damasco. Per i turchi, invece, la neutralizzazione delle SDF è condizione essenziale per chiudere il fronte interno con il PKK, che proprio nei mesi scorsi ha annunciato la disponibilità a sciogliersi. In questo quadro, Ankara cerca di trasformare il negoziato interno con i curdi in un vantaggio strategico esterno, legando la stabilità della Siria alla sua stessa sicurezza nazionale.

L’accordo tra Ankara e Damasco è anche il segnale di un Medio Oriente in trasformazione. Dopo la caduta di Assad, la Siria cerca di ricostruire le proprie istituzioni con il sostegno di un attore regionale che non è l’Iran ma la Turchia, un Paese della NATO. Questo crea una frattura ulteriore nel mosaico regionale: Teheran rischia di vedere ridotto il proprio peso in Siria, mentre Washington si trova costretta a gestire la contraddizione di un alleato NATO che coopera con un regime da anni sanzionato dall’Occidente.

La cooperazione militare porta con sé anche implicazioni economiche. La ricostruzione siriana, ancora bloccata dalle sanzioni internazionali, potrebbe trovare in Ankara un canale privilegiato per forniture, infrastrutture e tecnologie. La Turchia, alle prese con una cronica crisi valutaria e la necessità di rafforzare la propria industria della difesa, vede nella Siria un mercato e un avamposto. Ma questo la espone anche al rischio di un ulteriore isolamento nei confronti di UE e Stati Uniti, che difficilmente accetteranno senza reazioni un’intesa che consolida il potere di Damasco.

L’accordo turco-siriano è dunque molto più di un memorandum tecnico. È l’inizio di una ridefinizione degli assetti regionali, che tocca Israele, gli Stati Uniti, l’Iran e la stessa Russia, attore tradizionalmente centrale in Siria. Sullo sfondo, la questione curda rimane il detonatore principale: se la loro integrazione fallirà, la regione rischia una nuova escalation. Se invece avrà successo, la Turchia avrà compiuto un passo decisivo per rafforzare il proprio ruolo di potenza regionale, capace di influenzare non solo la Siria ma l’intero Levante.