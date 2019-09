Siria. Delegazione di parlamentari incontra Bashar al-Assad

di Angelo Gambella –

Il presidente siriano Bashar al-Assad ha ricevuto oggi a Damasco una delegazione di parlamentari italiani guidata dal senatore Paolo Romani, come riportato dai media locali. I membri della delegazione italiana e il capo di Stato siriano hanno incentrato il colloquio sulla situazione militare sul terreno, quella politica e in merito alla ricostruzione del paese arabo che si affaccia sul Mediterraneo.

al-Assad ha affermato nell’occasione che in particolare Turchia e Stati Uniti “continuano ad ostacolare la completa sconfitta del terrorismo e di conseguenza pongono ostacoli sl raggiungimento di risultati politici. Impediscono persino il rientro dei siriani nel loro paese”. Ha quindi osservato che i paesi europei, invece di provvedere ai propri interessi, “hanno continuato a perseguire una politica che tutela gli interessi degli Stati Uniti e delle loro lobby”.

“I membri della delegazione – si è potuto poi leggere sul comunicato dell’agenzia statale SANA – hanno sottolineato che la narrativa non realistica promossa dai media per rappresentare ciò che sta accadendo in Siria dall’inizio della guerra sta gradualmente perdendo la sua influenza sull’opinione pubblica europea”.