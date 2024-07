Siria. L’Italia riapre l’ambasciata a Damasco

di Giuseppe Gagliano –

La recente decisione dell’Italia di riprendere le relazioni diplomatiche con la Siria, nominando Stefano Ravagnan come ambasciatore a Damasco, segna un significativo sviluppo geopolitico. Questa mossa rende l’Italia il primo paese del G7 a rilanciare la sua missione diplomatica in Siria dopo oltre un decennio di interruzione, in linea con le direttive di Bruxelles e Washington. Tale decisione riflette un cambio di rotta nella politica estera italiana e potrebbe avere implicazioni di vasta portata.

La Siria, nonostante sia ancora sottoposta a sanzioni occidentali tra cui il divieto di viaggiare e il congelamento dei beni, sta gradualmente riconquistando una certa normalizzazione nelle sue relazioni internazionali. La resistenza ufficiale dell’Ue alla normalizzazione delle relazioni con il governo siriano non ha impedito a diversi paesi europei, tra cui Romania, Bulgaria, Grecia, Cipro, Ungheria e Repubblica Ceca, di mantenere ambasciate operative a Damasco. La lettera inviata al capo della politica estera dell’Ue Josep Borrell da Austria, Croazia, Cipro, Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Italia, che invita il blocco a “rivedere e valutare” la propria politica in Siria, indica un crescente movimento all’interno dell’Europa a favore di una politica più pragmatica e orientata ai risultati.

Il reintegro della Siria nella Lega Araba l’anno scorso è un ulteriore segnale del fallimento della strategia anglo-statunitense di “divide et impera” in Medio Oriente. Questo cambiamento regionale evidenzia una crescente volontà dei paesi arabi di reintegrare la Siria nel contesto regionale, riconoscendo implicitamente che l’isolamento e le sanzioni non hanno portato alla stabilizzazione desiderata.

L’attacco missilistico a una struttura militare illegale ospitante le forze di occupazione statunitensi nella provincia orientale siriana di Dair al-Zawr evidenzia il crescente sentimento anti-americano nella regione. Questo sentimento è alimentato dal sostegno di Washington alla politica israeliana in Palestina, percepita come genocida da molte popolazioni locali. L’attacco riflette la complessità della situazione sul terreno, dove le tensioni tra le forze locali e le truppe straniere rimangono elevate.

La ripresa delle relazioni diplomatiche dell’Italia con la Siria rappresenta un segnale importante di un possibile cambiamento nelle dinamiche geopolitiche europee e mediorientali. Mentre l’Ue continua a opporsi ufficialmente alla normalizzazione dei rapporti con la Siria, il crescente numero di paesi europei che mantengono o riaprono le loro ambasciate a Damasco suggerisce che una revisione della politica europea potrebbe essere imminente. Questo cambiamento potrebbe influenzare non solo le relazioni bilaterali tra i singoli stati membri e la Siria, ma anche l’approccio complessivo dell’Ue nei confronti del Medio Oriente. Inoltre il contesto regionale, caratterizzato da sentimenti anti-americani e da un aumento delle tensioni, richiede un’attenta considerazione delle strategie di politica estera da parte dei paesi occidentali.