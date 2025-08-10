Siria. Tartus, la nuova partita siriana tra Emirati, Russia e Turchia

di Giuseppe Gagliano –

Il 13 luglio ad Abu Dhabi il governo siriano e la società emiratina DP World hanno firmato un accordo storico: 30 anni di gestione, espansione e investimento sul porto commerciale di Tartus, con un valore complessivo di circa 800 milioni di dollari. L’intesa segna la fine del contratto con la russa Stroytransgaz Engineering (Stg), in vigore dal 2019, e apre una nuova fase nei rapporti di forza sul Mediterraneo orientale.

Tartus non è solo un porto. È il secondo scalo commerciale della Siria, capace di ospitare navi fino a 120 mila tonnellate, e si trova a pochi chilometri dalla base navale russa, operativa dal 1971. Per Mosca, quella base è l’unico avamposto militare permanente nel Mediterraneo. Il cambio di gestione commerciale, dunque, non è una semplice operazione economica: è un segnale politico che ridisegna equilibri regionali e tocca nervi scoperti.

La rescissione del contratto con Stg è stata giustificata con inadempienze negli investimenti e nell’ammodernamento delle infrastrutture. Ma al di là delle motivazioni tecniche, la mossa riflette una tendenza più ampia: la Russia, pur mantenendo la base navale, sembra destinata a un ridimensionamento della propria proiezione economica in Siria. L’attenzione di Mosca è oggi assorbita dal fronte ucraino e dalla gestione di relazioni difficili con Turchia e Iran. In questo vuoto, Abu Dhabi si inserisce come attore agile e finanziariamente potente, pronto a riempire spazi lasciati liberi.

L’investimento su Tartus si inserisce nella strategia marittima globale degli Emirati, che mira a controllare nodi logistici cruciali dal Corno d’Africa al Mediterraneo. DP World, tra i maggiori operatori portuali del pianeta, garantisce know-how e capitali per trasformare lo scalo in un hub competitivo. Ma oltre al ritorno economico, Abu Dhabi persegue obiettivi politici: rafforzare la propria influenza in Siria, facilitare la ricostruzione postbellica e diventare interlocutore imprescindibile nelle trattative regionali, comprese quelle tra Damasco e Israele.

Il tempismo dell’accordo non è casuale. Pochi giorni dopo la firma, il presidente turco Erdogan ha accolto ad Ankara Mohammed bin Zayed. Negli ultimi due anni Turchia ed Emirati hanno superato le ostilità legate al sostegno turco alla Fratellanza musulmana, avviando una cooperazione crescente, soprattutto in campo militare e industriale. Oggi i due Paesi condividono una visione comune sulla Siria: consolidare il potere del nuovo presidente al-Shara’a e ridurre l’influenza di attori ingombranti come Iran e, in parte, Russia. I fondi del Golfo e il radicamento turco sul terreno si completano, creando un asse che potrebbe incidere profondamente sugli equilibri siriani.

Gli Emirati non si limitano al ruolo di investitori: sono anche mediatori. La Casa Bianca ha affidato a un proprio inviato speciale, Thomas Barack, il compito di facilitare colloqui diretti tra Siria e Israele. L’obiettivo, per Washington, è ottenere una normalizzazione simile a quella già siglata dagli Emirati nel 2020, riducendo l’ostilità tra Damasco e Tel Aviv e integrando la Siria in un quadro di stabilità regionale sotto egida americana. La posizione emiratina, equidistante tra Mosca e Washington, rende Abu Dhabi un interlocutore credibile per entrambe le parti.

Se sul piano internazionale l’operazione appare ben calibrata, sul fronte interno siriano restano molte ombre. Gli Emirati diffidano dell’attuale leadership di Damasco, legata a componenti dell’Islam politico radicale. La stabilità del nuovo assetto è messa alla prova dalle tensioni nelle periferie, come dimostrano le violenze a Suwayda e le fratture tra comunità. In questo contesto, il porto di Tartus diventa non solo un asset economico, ma anche un simbolo di controllo territoriale e di proiezione verso il mare.

Il caso Tartus è la fotografia di una Siria che, pur frammentata e provata dalla guerra, resta terreno di competizione tra potenze globali e regionali. Russia, Turchia, Emirati, Israele e Stati Uniti intrecciano interessi che vanno ben oltre la logistica portuale. Il Mediterraneo orientale continua a essere una scacchiera strategica, dove il possesso o la gestione di un porto può valere quanto un’alleanza militare.

Gli Emirati, con questa mossa, si candidano a giocare un ruolo da protagonisti, sfruttando la leva economica per influenzare la politica. Resta da capire se la Siria saprà usare questa apertura per rafforzare la propria sovranità o se finirà per sostituire un’influenza esterna con un’altra, mantenendo intatto il problema di fondo: la dipendenza da poteri esterni per la propria sopravvivenza.