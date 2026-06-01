Siria. Trump apre a Damasco: la revoca delle sanzioni diventa la sfida della ricostruzione

di Giuseppe Gagliano –

La telefonata tra il presidente siriano ad interim Ahmed al-Sharaa e Donald Trump segna un passaggio cruciale per la Siria del dopo al-Assad. Al centro del colloquio c’è stata la richiesta di Damasco di eliminare le residue sanzioni americane, considerate essenziali per attrarre investimenti, riattivare il sistema finanziario e avviare la ricostruzione di un Paese devastato da oltre un decennio di guerra.

Sebbene Washington abbia già rimosso gran parte delle misure adottate contro il regime di Bashar al-Assad, restano in vigore restrizioni nei confronti dell’ex presidente, dei suoi collaboratori e di soggetti accusati di violazioni dei diritti umani e attività illecite. Per gli Stati Uniti il problema è trovare un equilibrio tra sostegno alla nuova leadership siriana e mantenimento di strumenti di pressione politica.

La normalizzazione con Washington rappresenta per Damasco molto più di un risultato diplomatico. L’eventuale rimozione delle ultime sanzioni e la revisione della classificazione della Siria come Stato sponsor del terrorismo potrebbero riaprire l’accesso ai mercati finanziari internazionali, facilitare l’arrivo di capitali stranieri e rafforzare la credibilità del nuovo governo.

Un ruolo centrale è destinato a essere svolto dall’Arabia Saudita e dagli altri Paesi del Golfo, che stanno preparando consistenti investimenti nei settori dell’energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e della finanza. La ricostruzione siriana si profila così come una delle principali partite geopolitiche del Medio Oriente, con Riad intenzionata a consolidare la propria influenza regionale e a ridurre quella iraniana.

La nuova leadership siriana deve però affrontare sfide enormi. Oltre alla ricostruzione economica, Damasco è chiamata a consolidare il controllo del territorio e a ottenere un pieno riconoscimento internazionale. In questo contesto assume particolare rilevanza la reintegrazione delle regioni curde del nord est, tornate sotto l’autorità governativa dopo gli accordi raggiunti con le Forze Democratiche Siriane.

Il completamento dell’Assemblea del Popolo attraverso le elezioni integrative nelle province di Hassakeh e Kobani rappresenta un ulteriore passo verso la ricostruzione delle istituzioni statali. Tuttavia restano aperte questioni delicate legate all’integrazione delle milizie locali, ai rapporti con la popolazione curda e agli equilibri con Turchia e Stati Uniti.