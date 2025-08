Slovenia. Stop alle armi a Israele: la rottura del fronte europeo

di Giuseppe Gagliano –

Mentre Bruxelles balbetta e Berlino prende tempo, Lubiana agisce. La Slovenia ha annunciato il 1 agosto un embargo totale sul commercio e sul transito di armi verso Israele, diventando di fatto il primo Paese europeo ad assumere una posizione esplicitamente punitiva nei confronti del governo di Benjamin Netanyahu. Un gesto dal forte valore simbolico e politico, che riflette la crescente tensione tra gli Stati dell’UE sul dossier Gaza.

Il premier Robert Golob non ha esitato a parlare chiaro: “di fronte alla carestia e al blocco degli aiuti umanitari, ogni Paese responsabile ha il dovere di agire”. Un’affermazione che suona come una condanna indiretta alle capitali europee rimaste immobili, incapaci persino di concordare sanzioni minime o la sospensione dell’accordo di associazione UE-Israele. Lubiana ha agito unilateralmente, appellandosi alla necessità di colmare il vuoto lasciato da Bruxelles. E ha colpito dove più fa male: le forniture militari.

Il paradosso è che, sul piano economico, l’embargo è ininfluente: la Slovenia non esporta armi a Tel Aviv. Ma sul piano simbolico, la mossa è potente. Segna una rottura e una sfida: quella di una piccola nazione che rivendica la primazia del diritto umanitario su interessi strategici e ipocrisie diplomatiche.

Da mesi l’UE discute misure contro Israele, senza mai giungere a un’intesa. La Commissione ha proposto una sospensione parziale dei benefici dell’accordo di associazione, ma l’opposizione tedesca ha bloccato ogni tentativo. Berlino, secondo fonti interne riportate da Politico, è sotto pressione crescente, anche all’interno della stessa coalizione di governo. Dal 7 ottobre 2023, la Germania ha esportato verso Israele armi per quasi 500 milioni di euro, consolidandosi come secondo fornitore dopo gli Stati Uniti.

L’ostinazione tedesca è diventata il simbolo dell’impotenza europea. E la pazienza degli altri membri si assottiglia. L’Italia ha rallentato le esportazioni. Spagna, Belgio e Paesi Bassi hanno posto limiti. Ora Lubiana rompe l’inerzia e diventa il primo Paese dell’UE a vietare anche il semplice transito.

Il gesto sloveno non è isolato. Il riconoscimento della Palestina, già avvenuto a Lubiana nel 2024, è stato seguito da provvedimenti politici espliciti: divieto d’ingresso per due ministri israeliani di estrema destra, Ben Gvir e Smotrich. Il fronte del dissenso cresce: Francia, Canada e Regno Unito si sono allineati a un approccio più critico verso Israele, con dichiarazioni severe e aperture verso il riconoscimento della Palestina.

La politica estera dell’UE si trova così davanti a una scissione interna: da un lato i governi che invocano un riequilibrio delle relazioni con Israele, dall’altro quelli – come la Germania – che si arroccano in una linea di appoggio incondizionato. Il risultato è la paralisi decisionale. E in questo vuoto, i singoli Stati iniziano a muoversi autonomamente.

Pur nella sua marginalità commerciale, l’embargo sloveno tocca un nervo scoperto. Si inserisce in un contesto in cui la pressione su Israele non viene più solo dal mondo arabo o dal Sud globale, ma dagli alleati storici. Non si tratta solo di fermare le armi: si tratta di affermare che l’impunità non è più garantita. Anche perché la guerra a Gaza ha mostrato al mondo immagini di devastazione che rendono sempre più difficile giustificare la continuità degli affari come se nulla fosse.

Nel frattempo, la pressione internazionale aumenta anche sul fronte statunitense, principale fornitore di Tel Aviv. E se la Germania dovesse continuare a bloccare ogni iniziativa in sede europea, è probabile che la frattura tra i “pro-Israele ad oltranza” e i “realisti umanitari” diventi sistemica.

La Slovenia ha dato una lezione di coerenza politica. Non cambierà l’equilibrio bellico a Gaza, ma cambia il tono e la grammatica della diplomazia europea. È un gesto che costringe l’Europa a guardarsi allo specchio e a chiedersi se la sua politica estera sia ancora guidata da principi condivisi o solo da calcoli geopolitici divergenti. E obbliga Berlino, per ora silenziosa dietro l’ambiguità, a fare una scelta che non potrà più essere rinviata a lungo.