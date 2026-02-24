Somalia. Aumentano le polemiche sugli accordi commerciali con la Turchia

di Giuseppe De Santis –

Negli ultimi anni la Turchia ha rafforzato i suoi accordi diplomatici con la Somalia e questa cooperazione da parte di Ankara ha lo scopo di permettere alle aziende turche di conquistare il mercato somalo.

Uno degli effetti di questi accordi è lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e gas situati nelle acque territoriali somale da parte della società petrolifera turca Turkish Petroleum Corporation, un progetto molto importante perché permette alla Turchia di raggiungere una maggiore autonomia nel settore energetico.

C’è da dire, però, che l’interesse della Turchia va oltre il settore energetico, visto che di recente ha fornito equipaggiamento militare alla polizia somala e i due Paesi hanno anche firmato un accordo per cooperare nel campo delle telecomunicazioni.

L’attivismo della Turchia in Somalia è evidente, ma questo interesse ha scatenato polemiche da parte dell’opposizione e dell’opinione pubblica, che accusa il governo di aver svenduto le risorse somale alla Turchia, la quale sarebbe l’unica a trarre vantaggio da questi accordi.

Critiche alla condotta del governo sono emerse su diversi social network e sono state riportate anche dall’agenzia di stampa governativa somala. Il governo, però, nega queste accuse e insiste nell’affermare che gli accordi commerciali con la Turchia sono trasparenti e avranno effetti positivi sull’economia del Paese.

Per il momento è difficile capire come stiano realmente le cose, ma quel che è certo è che le aziende turche stanno facendo affari d’oro in Somalia e solo il tempo dirà se queste critiche sono fondate oppure no.