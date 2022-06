Somalia. Il presidente Mohamud ha nominato primo ministro Hamza Abdi Barre

di Alberto Galvi –

Hamza Abdi Barre, ex presidente della commissione elettorale dello Stato di Jubaland, è stato nominato primo ministro dal presidente della Somalia Hassan Mohamud. Barre ha ricoperto diversi ruoli istituzionali e politici dal 2011 al 2017, ed è stato segretario generale del PDP (Partito per la Pace e lo Sviluppo), antesignano dell’UDP (Unione per la Pace e lo Sviluppo) ora guidata da Mohamud.

Barre è attualmente parlamentare dello Stato semiautonomo dello Jubaland, ed è stato eletto a Kismayo, la capitale commerciale della Somalia, a dicembre in un processo elettorale parlamentare caotico e a lungo ritardato.

Barre prende il posto di Mohamed Hussein Roble, i cui 22 mesi in carica sono stati segnati da una disputa con il predecessore di Mohamed Mohamed Abdullahi Mohamed. La rivalità ha innescato scontri a fuoco tra diversi organi di sicurezza e li ha distratti dalla lotta contro i combattenti di al-Shabaab legati ad al-Qaeda, che controllano vaste aree del paese e hanno ucciso decine di migliaia di persone negli attacchi. La crisi politica, la siccità degli ultimi decenni e la ribellione armata hanno costretto oltre sei milioni di somali a dipendere dagli aiuti alimentari.

Per la seconda volta a maggio Mohamud ha vinto la presidenza: aveva servito in precedenza dal 2012 al 2017. Ora la sua la sua nomina sarà approvata dal Parlamento, quindi il premier ad interim Mohamed Hussein Roble consegnerà l’incarico a Barre.