Spazio. La Russia collabora al programma Artemis

di Enrico Oliari –

Mentre sulla Terra si combatte, per fortuna sulla Luna si coopera. E’ girata oggi la notizia che anche la Russia sta lavorando alla missione Artemis, che prevede il ritorno dell’uomo sulla Luna e lo sbarco della prima donna, con l’obiettivo futuro di costruire la prima postazione stabile sul polo lunare meridionale.

La missione Artemis è un programma di esplorazione spaziale, automatizzato e con equipaggio, portato avanti dalla NASA, da aziende di voli spaziali commerciali statunitensi e da partner internazionali come l’ESA (Ue), la JAXA (Giappone) e la Canadian Space Agency (CSA).

A dare notizia della partecipazione al programma scientifico della Russia, paese con un’ampia esperienza di voli spaziali, è stato il ministero dell’Istruzione e della Scienza, il quale ha diffuso una nota in cui si legge che “I dipendenti del laboratorio di Planetologia comparata dell’Istituto geochimico dell’Accademia russa delle scienze, insieme a colleghi provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti, hanno studiato la struttura geologica dei siti di atterraggio lunari proposti per la missione Artemis al polo sud”.

Per stimare lo spessore degli strati di sedimenti dell’area gli scienziati hanno utilizzato modelli di distribuzione dei materiali espulsi dai crateri combinati con i dati di una mappa geologica recentemente compilata della regione polare meridionale della Luna.

I ricercatori hanno determinato lo spessore delle principali unità stratigrafiche e costruito sezioni geologiche per tutti i 13 possibili siti di atterraggio. I risultati hanno inoltre evidenziato che durante la formazione di piccoli crateri potrebbe essere stato proiettato in superficie materiale proveniente dagli strati più antichi e profondi”.