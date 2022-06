Sri Lanka. Basil Rajapaksa si è dimesso da parlamentare

di Alberto Galvi –

Basil Rajapaksa, fratello del presidente dello Sri Lanka ed ex ministro delle Finanze tra luglio 2021 e l’aprile di quest’anno, si è dimesso dal Parlamento. Era il quarto fratello Rajapaksa ad entrare nel governo, mentre ora è il secondo politico dell’influente famiglia ad allontanarsi dal governo in mezzo alla grave crisi economica, con il paese di fatto in default. È opinione diffusa che il magnate dei casinò Dhammika Perera potrebbe subentrare al suo posto di parlamentare.

Lo scorso mese si era dimesso da primo ministro il fratello maggiore del presidente Gotabaya Rajapaksa, Mahinda Rajapaksa, a seguito delle corpose proteste di piazza per la crisi in cui versa il paese, ma Mahinda ha scelto comunque di conservare il suo posto in Parlamento.

I tre fratelli Rajapaksa sono stati per decenni attori chiave nella politica dello Sri Lanka, ma sono accusati dai manifestanti e dalle opposizioni di aver gestito male l’economia del paese.

Anche le lotte intestine tra i fratelli Rajapaksa hanno avuto un ruolo nel crollo dello Sri Lanka: il paese sta soffrendo la più grave turbolenza finanziaria della sua storia, con gravi carenze di carburante, medicinali e altri beni essenziali a causa dell’inflazione da record e la svalutazione della sua valuta. Le importazioni sono state bloccate per la grave mancanza di valuta estera.