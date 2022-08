St. Kitts e Nevis. Elezioni generali: Terrance Drew del SKNLP è il nuovo premier

di Alberto Galvi –

A St. Kitts e Nevis sono state tenute tre anni prima del previsto le elezioni generali. Terrance Drew del SKNLP (Partito Laburista di St. Kitts-Nevis) ha superato il primo ministro Timothy Harris del PLP (Partito Popolare Laburista), che aveva vinto le elezioni generali del giugno 2020.

Il partito di Harris si era impegnato a costruire un’economia più forte, creare più posti di lavoro e ridurre ulteriormente la povertà. Timothy Harris del PLP, Shawn Richards del PAM (People’s Action Movement), e Mark Brantley del CCM (Concerned Citizens Movement) hanno formato la coalizione Team Unity.

Harris era diventato primo ministro nel febbraio 2015 e aveva svolto un secondo mandato dopo che l’alleanza tripartita Team Unity aveva vinto 9 degli 11 seggi del Parlamento alle elezioni del 2020, ma poi aveva perso una mozione di sfiducia presentata dai suoi partner di coalizione all’inizio di quest’anno, spingendo le St. Kitts e Nevis a tenere elezioni anticipate lo scorso 5 agosto.

In questa tornata elettorale sono stati in lizza per 11 dei 15 seggi del Parlamento sei partiti politici che hanno schierato un totale di oltre 30 candidati. Il partito SKNLP è stato dichiarato vincitore portando dopo sette anni gli esponenti del governo all’opposizione. Il gruppo di Drew ha conquistato sei seggi, mentre quello di Harris ne ha vinto uno.

Dopo le elezioni il governatore generale nominerà i parlamentari per i restanti quattro seggi. Il governatore generale è nominato dal monarca, che in questo caso è Elisabetta II del Regno Unito; il leader del partito di maggioranza o della coalizione di maggioranza solitamente viene nominato primo ministro dal governatore generale, come pure il vice primo ministro.

Terrence Drew diventerà il quarto primo ministro della Federazione, con il suo partito che ha promesso una migliore assistenza sanitaria, alloggi a prezzi accessibili e un maggiore accesso all’istruzione. Drew ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni, 2.950, mentre Chesley Hamilton del PAM ha ottenuto 895 voti e Andrew Bass del PLP ha ottenuto 761 voti.