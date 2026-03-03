Sud Sudan. Massacro nella contea di Abiemnom: 169 morti

di Giuseppe Gagliano –

Il massacro di almeno 169 persone nella contea di Abiemnom, nella regione di Ruweng, segna un punto di svolta inquietante per il Sud Sudan. L’attacco, durato oltre tre ore e diretto contro civili, funzionari locali e forze di sicurezza, non appare come un episodio isolato ma come il sintomo di una crisi strutturale che riporta il Paese verso una dinamica simile alla guerra civile.

A cinque anni dall’accordo di condivisione del potere tra il presidente Salva Kiir e il suo storico rivale Riek Machar, la stabilità resta fragile. L’intesa del 2018 aveva congelato il conflitto senza risolverne le cause profonde. Oggi, tra accuse reciproche, incriminazioni e nuovi scontri armati nello Jonglei, il compromesso politico mostra crepe evidenti. Il governo centrale fatica a esercitare un controllo effettivo sul territorio, dove proliferano milizie locali, catene di comando parallele e fedeltà etniche che sfuggono all’autorità di Juba.

La violenza si presenta in forma frammentata ma crescente. Non si tratta di uno scontro lineare tra esercito e ribelli, bensì di un mosaico di gruppi armati, giovani miliziani e forze irregolari spesso legate a blocchi politici rivali. In questo contesto, la distinzione tra conflitto comunitario, regolamento di conti politico e operazione militare tende a dissolversi, con un impatto devastante sulla popolazione civile. L’intervento delle Nazioni Unite può contenere l’emergenza, ma non è in grado di ricostruire un ordine statale che appare sempre più eroso.

La dimensione etnica continua ad alimentare l’instabilità. Le accuse rivolte a giovani nuer provenienti dallo Stato di Unity riattivano fratture storiche mai sanate. In Sud Sudan, rivalità locali, furti di bestiame e competizione politica si intrecciano, trasformando rapidamente episodi circoscritti in crisi di portata nazionale.

Le conseguenze economiche aggravano il quadro. Ogni nuova ondata di violenza distrugge mercati, infrastrutture e servizi essenziali, compromettendo ulteriormente un’economia già segnata da povertà estrema, corruzione e dipendenza dal petrolio. L’insicurezza allontana investimenti e paralizza i commerci, mentre migliaia di civili cercano rifugio presso basi delle Nazioni Unite o in territori limitrofi, sopravvivendo grazie a corridoi umanitari che non possono sostituire uno Stato funzionante.

Sul piano geopolitico, il Sud Sudan resta un Paese cuscinetto in una regione attraversata da crisi multiple. Un suo eventuale collasso avrebbe ripercussioni ben oltre i confini nazionali, aumentando flussi di sfollati, traffici illegali e instabilità lungo aree già fragili. Anche la dimensione geoeconomica pesa: il controllo del territorio coincide con il controllo delle risorse energetiche che garantiscono la sopravvivenza del potere centrale. Se le aree produttive diventano instabili, vacilla l’intero equilibrio politico.

La strage di Abiemnom dimostra che la pace siglata anni fa esiste soprattutto sulla carta. Il conflitto non è stato risolto, ma sospeso. In uno Stato ancora armato, diviso e privo di istituzioni solide, basta una scintilla per riaccendere la guerra. Il Paese più giovane del mondo rischia così di restare intrappolato nella propria fragilità originaria, incapace di trasformare l’indipendenza in una stabilità duratura.