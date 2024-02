Sudafrica. Elezioni: Ramaphosa sottolinea i risultati dell’ANC in 30 anni di democrazia

di Alberto Galvi –

In vista delle elezioni di maggio il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa ha sottolineato i risultati del suo partito ANC (African National Congress), che ha governato il paese per tutti i suoi 30 anni di democrazia.

Secondo Ramaphosa l’ANC prevede di creare più di 2,5 milioni di opportunità di lavoro nei prossimi cinque anni. Una parte dei posti di lavoro deriverebbe dalla transizione del Sud Africa dalla produzione di energia basata sul carbone a un’energia più pulita. Il manifesto dell’ANC attribuisce alcune delle difficoltà riscontrate dal governo alla pandemia di Covid-19, alla crisi elettrica, ai conflitti politici globali, ai disordini del luglio 2021 e al cambiamento climatico. Viene inoltre sottolineato che l’economia del paese è cresciuta dal 1994 e che l’ANC continua a fornire assistenza sociale e alloggi a milioni di poveri sudafricani.

Si prevede che le elezioni in Sudafrica saranno molto combattute, con alcuni partiti di opposizione che uniranno le forze per formare una coalizione sperando che l’ANC riceva meno del 50% dei voti nazionali. Nelle ultime settimane anche i partiti di opposizione hanno lanciato i loro manifesti, promettendo tra l’altro di creare posti di lavoro e di porre fine alla crisi elettrica. Altri temi sono la crescente povertà e la criminalità.