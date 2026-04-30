Taiwan e Mar Cinese Meridionale: la guerra grigia con cui la Cina ridisegna l’Indo-Pacifico

di Daniele Di Vuono –

L’Indo-Pacifico non è soltanto il possibile teatro di una futura guerra tra Stati Uniti e Cina. È già oggi lo spazio in cui si misura una pressione continua, meno visibile di un conflitto aperto ma sempre più incisiva. La presenza di navi cinesi vicino alle isole Penghu, nello Stretto di Taiwan, e lo scontro diplomatico al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul Mar Cinese Meridionale mostrano una stessa dinamica: Pechino non ha bisogno di provocare una guerra immediata per modificare gli equilibri regionali. Può farlo attraverso una pressione costante, navale, militare, cognitiva e diplomatica.

Il punto decisivo non è soltanto se la Cina tenterà un’invasione di Taiwan. Questa resta la domanda più drammatica, ma non è l’unica. Il vero nodo strategico è capire come Pechino stia cercando di trasformare gradualmente lo status quo senza oltrepassare apertamente la soglia della guerra. Navi militari, aerei, esercitazioni, attività militari ravvicinate, pattugliamenti, pressione sulle rotte e contestazione delle posizioni occidentali formano un sistema. Non sono episodi isolati. Sono parti di una strategia di logoramento.

Taiwan è il centro più evidente di questa pressione. L’isola vive da anni in una condizione di tensione permanente, nella quale la minaccia non assume sempre la forma dell’attacco diretto, ma quella della presenza continua. Ogni passaggio navale, ogni manovra aerea, ogni esercitazione attorno all’isola contribuisce a spostare un po’ più avanti il limite di ciò che viene considerato normale. La guerra grigia funziona proprio così: non rompe improvvisamente l’equilibrio, lo consuma giorno dopo giorno.

La logica della “grey zone” permette a Pechino di produrre effetti strategici senza assumersi il costo politico e militare di una guerra dichiarata. Non si tratta di conquistare subito, ma di abituare l’avversario e la comunità internazionale a una pressione crescente. La Cina può testare i tempi di reazione di Taiwan, misurare la risposta degli Stati Uniti e dei loro alleati, logorare apparati militari e capacità di tenuta psicologica, imporre una presenza sempre più regolare nello spazio circostante l’isola.

Questa dinamica è particolarmente efficace perché resta al di sotto della soglia che obbligherebbe a una risposta militare diretta. Una nave vicino a Taiwan non è di per sé un atto di guerra. Un’esercitazione non è automaticamente un’invasione. Una dichiarazione diplomatica non è un blocco navale. Ma la somma di questi atti crea un ambiente strategico diverso. L’obiettivo non è soltanto minacciare Taiwan, ma restringerne progressivamente lo spazio politico e militare.

Il Mar Cinese Meridionale risponde alla stessa logica, ma su scala più ampia. Qui non è in gioco soltanto il destino di Taiwan, ma la contesa politica e strategica attorno a uno dei corridoi marittimi più importanti del mondo. Le dispute sulle isole, sulle acque contese, sulle rotte commerciali e sulla libertà di navigazione non riguardano solo i paesi direttamente coinvolti. Riguardano l’ordine internazionale costruito intorno all’accesso ai mari, alle catene di approvvigionamento e alla capacità delle potenze di garantire o contestare la circolazione globale.

Per questo la reazione cinese alle osservazioni di Giappone e Unione Europea sul Mar Cinese Meridionale al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non va letta come una semplice polemica diplomatica. Pechino difende una visione dell’ordine regionale in cui le questioni marittime devono essere sottratte, per quanto possibile, alla pressione occidentale. Quando Giappone ed Europa parlano di libertà di navigazione, rotte vitali e opposizione ai cambiamenti dello status quo con la forza, la Cina interpreta queste posizioni come un tentativo di internazionalizzare un dossier che considera parte del proprio spazio strategico.

In questo senso, Taiwan e Mar Cinese Meridionale non sono due questioni separate. Sono due capitoli della stessa competizione. Taiwan riguarda la sovranità, la deterrenza e il rapporto tra Cina e Stati Uniti. Il Mar Cinese Meridionale riguarda rotte, accesso ai mari, proiezione navale e capacità di condizionare alleati e partner regionali di Washington. In entrambi i casi, Pechino cerca di affermare un principio: la presenza cinese nell’Indo-Pacifico non deve essere trattata come eccezione, ma come nuova normalità.

Il Giappone è uno degli attori più esposti a questa trasformazione. La sua posizione geografica lo colloca direttamente lungo l’arco di tensione che va da Taiwan alle isole Ryukyu, fino al Mar Cinese Orientale. Ogni crisi intorno a Taiwan avrebbe conseguenze immediate per Tokyo, non solo sul piano militare, ma anche su quello economico e politico. Per questo il Giappone ha progressivamente rafforzato il proprio profilo di sicurezza, aumentando l’attenzione verso Taiwan, le rotte marittime e la deterrenza regionale.

La Cina legge questa evoluzione come una minaccia e la collega al passato militare giapponese, alla presenza americana nella regione e alla possibilità che Tokyo diventi parte più attiva del contenimento strategico di Pechino. Ne deriva una tensione crescente: il Giappone vede nell’espansione militare cinese un rischio per la stabilità regionale; la Cina vede nel rafforzamento militare giapponese e nella sua vicinanza a Washington un tentativo di limitare la propria ascesa.

Anche l’Unione Europea è coinvolta, sebbene in modo diverso. L’Europa non è una potenza militare asiatica, ma dipende profondamente dalle rotte dell’Indo-Pacifico. Una crisi nel Mar Cinese Meridionale o nello Stretto di Taiwan avrebbe effetti immediati sul commercio globale, sulle catene tecnologiche, sui semiconduttori, sull’energia e sulla stabilità dei mercati. Per questo Bruxelles non può considerare la regione come un teatro lontano. L’Indo-Pacifico è lontano sulle mappe, ma vicino nelle dipendenze.

Il nodo tecnologico rende Taiwan ancora più centrale. L’isola non è solo un punto strategico nello stretto che separa la Cina dalla prima catena di isole del Pacifico. È anche un perno della produzione mondiale di semiconduttori avanzati. Una crisi intorno a Taiwan non colpirebbe soltanto gli equilibri militari asiatici, ma l’intera economia globale. È questa combinazione tra geografia, tecnologia e potenza militare a rendere il dossier taiwanese uno dei più delicati del sistema internazionale.

La forza della strategia cinese sta nella gradualità. Pechino può aumentare la pressione senza rendere inevitabile una risposta militare. Può creare incertezza senza dichiarare un blocco. Può contestare la presenza occidentale senza arrivare allo scontro diretto. Può costruire una nuova realtà attraverso ripetizione, saturazione e abitudine. La guerra grigia non punta necessariamente all’esplosione immediata del conflitto. Punta a modificare il terreno su cui un eventuale conflitto verrebbe combattuto.

Questo rappresenta una sfida complessa per Stati Uniti, Giappone, Taiwan, Filippine, Australia ed Europa. Rispondere troppo debolmente può incoraggiare nuove pressioni. Rispondere troppo duramente può alimentare l’escalation. È proprio in questo spazio ambiguo che la Cina cerca di muoversi: abbastanza assertiva da cambiare gli equilibri, abbastanza prudente da evitare una guerra aperta.

L’Indo-Pacifico diventa così il laboratorio di una competizione globale diversa da quella del passato. Non una guerra totale, ma una pressione permanente. Non una conquista immediata, ma una ridefinizione progressiva degli spazi. Non solo flotte e missili, ma diritto internazionale, rotte commerciali, percezione del rischio, alleanze e capacità di resistenza psicologica.

Per questo Taiwan e Mar Cinese Meridionale vanno letti insieme. Sono i luoghi in cui la Cina prova a trasformare la propria crescita militare ed economica in ordine regionale. E sono anche i luoghi in cui gli Stati Uniti e i loro alleati cercano di impedire che questa trasformazione avvenga senza costi. Il futuro dell’Indo-Pacifico non dipenderà soltanto dall’eventuale scoppio di una guerra, ma dalla capacità delle parti di reggere una pressione lunga, opaca e continua.

La domanda, quindi, non è soltanto se la Cina userà la forza contro Taiwan. La domanda è se riuscirà, prima ancora, a cambiare abbastanza il contesto da rendere la propria pressione un fatto acquisito. È qui che si gioca una parte decisiva della competizione globale. Non nel giorno in cui la guerra potrebbe cominciare, ma nel lungo periodo in cui la guerra viene preparata, simulata, sfiorata e normalizzata senza essere dichiarata.