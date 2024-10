Relazioni costruttive per il primo Ricevimento per la Festa Nazionale di Taiwan dell’Ufficio di Rappresentanza di Taipei a Milano

Cs –

L’Ufficio di Rappresentanza di Taipei a Milano è stato ufficialmente inaugurato il 16 ottobre 2023. Alla vigilia del suo primo anniversario, l’Ufficio ha tenuto, il 4 ottobre, il suo primo ricevimento per la 113esima Festa Nazionale di Taiwan. Dopo un anno di attività, siamo lieti di vedere la presenza della Senatrice Elena Murelli, del Deputato Emanuele Pozzolo, di Igor Iezzi, di Marcello Ventura, Presidente della Commissione “Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione” del Consiglio regionale della Lombardia, di Luca Marrelli, Vice Presidente della Commissione speciale “Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità”, di Marco Zacchera, ex deputato e presidente dell’associazione Amicizia Taiwan-Italia, insieme a numerosi altri ospiti illustri. Erano presenti anche delegazioni consolari di paesi amici, imprenditori taiwanesi e italiani, accademici, media e studenti taiwanesi, che hanno condiviso la gioia di questo evento. La Festa è stata accogliente e calorosa.

Il ricevimento è iniziato con l’esibizione dell’inno nazionale taiwanese guidato dal Direttore Generale Lin. Successivamente, Egli ha menzionato nel suo discorso che l’apertura dell’Ufficio di Rappresentanza a Milano simboleggia un nuovo capitolo nelle relazioni diplomatiche tra Taiwan e il nord Italia, sottolineando come Milano sia la capitale dell’innovazione, della cultura e del design. Questa partnership con la città di Milano riflette il dinamismo e la creatività condivisi tra Taiwan e l’Italia. Taiwan è anche un solido partner della democrazia. Siamo grati ai paesi del G7, tra cui l’Italia, e ad altri paesi like-minded per il loro sostegno alla partecipazione internazionale di Taiwan. Ringraziamo anche i Parlamentari amici per la recente approvazione, da parte della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, di una Risoluzione a favore dell’inclusione di Taiwan nelle organizzazioni internazionali. Taiwan continuerà a seguire il progetto del Presidente Lai, basato su quattro pilastri fondamentali per la pace, e la guida della politica diplomatica integrata a livello mondiale del Ministro degli Esteri Lin, per approfondire le relazioni di cooperazione con i paesi like-minded, rendendo Taiwan una forza chiave nella promozione della pace e della prosperità.

Il Presidente Ventura, durante il suo discorso, ha dichiarato che questa sera lo avrebbe fatto sentire a casa. Poichè il Presidente è di Cremona, la città dei violini, lo spettacolo organizzato dall’Ufficio di Taipei a Milano ha evocato una risonanza culturale. In qualità di presidente della Commissione per le Attività produttive, egli comprende l’importanza del collegamento tra Taiwan e il Nord Italia, e si impegnerà a promuovere gli scambi economici e culturali tra i due paesi. Il presidente dell’Associazione Amicizia Taiwan-Italia, l’ex Deputato Zacchera, ha sottolineato la necessità cruciale di una maggiore integrazione globale, richiamando in particolare l’attenzione sull’esclusione di Taiwan dalle organizzazioni mondiali. L’esclusione di Taiwan ostacola la collaborazione e il progresso condiviso su scala globale. I potenziali e preziosi contributi di Taiwan possono apportare benefici positivi alla comunità internazionale. Il presidente ha invitato a sostenere il legittimo posto di Taiwan nelle organizzazioni internazionali, per promuovere una crescita inclusiva e un partnership globale.

Il ricevimento della Festa Nazionale è stato caratterizzato dalle bandiere nazionali di Taiwan e dell’Italia. L’Ufficio di Milano ha allestito pannelli che illustravano la presentazione di Taiwan, il logo degli imprenditori taiwanesi nel nord Italia e un’introduzione alle relazioni tra Taiwan e Italia. Al ricevimento hanno partecipato, oltre ai deputati e consiglieri italiani, rappresentanti di aziende e della comunità taiwanese di Milano, Bologna e Veneto, nonché l’Associazione Commerciale Taiwanese in Italia e l’associazione Taiwan Italia Intercultura. Il Direttore Generale Lin ha personalmente guidato il canto dell’inno nazionale di Taiwan, mentre musicisti taiwanesi e italiani hanno eseguito dal vivo classici dei due paesi e hanno partecipato a una cerimonia del tè per trasmettere la cultura taiwanese. L’Ufficio ha anche offerto prelibatezze taiwanesi e whisky Kavalan agli ospiti. Il ricevimento per la Festa Nazionale dell’Ufficio di Taipei a Milano si è concluso con successo.