Tajani a Bruxelles

Farnesina –

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sarà in missione oggi 19 e domani 20 marzo a Bruxelles per partecipare all’evento “Vinitaly Preview: l’eccellenza del Made in Italy a Bruxelles” e per incontri istituzionali in occasione della riunione del Consiglio europeo.

Questa sera il Ministro parteciperà, presso la Residenza dell’Ambasciatrice d’Italia, a un evento di presentazione della Fiera Vinitaly rivolto a operatori economici belgi, istituzioni e stampa, al quale interverranno tra gli altri il Presidente della Camera dei Deputati Fontana, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida, il Presidente di Veronafiere Bricolo e il Presidente di ICE Zoppas. In tale occasione, Tajani evidenzierà i risultati positivi dell’export di vino nel 2024 (8,13 miliardi di euro, +5,52% rispetto al 2023), il ruolo strategico di Vinitaly nel presentare al mondo le eccellenze vinicole italiane e l’importanza del dialogo con le associazioni di settore per migliorare il posizionamento nei singoli mercati. Il Ministro sottolineerà inoltre che Bruxelles rappresenta un luogo fondamentale dove far valere le nostre posizioni in materia di etichettature alimentari.

Giovedì 20 marzo, il Ministro Tajani incontrerà il Commissario con delega al Commercio Maroš Šefčovič. La riunione, che fa seguito a quella del 6 marzo scorso, permetterà di fare il punto della strategia europea in materia commerciale, anche alla luce delle recenti misure adottate da parte statunitense e degli esiti della missione tecnica italiana a Washington. Il Ministro ribadirà la priorità di uno stretto coordinamento a livello europeo in un’ottica non escalatoria sulla materia dei dazi, mantenendo aperto il dialogo con l’Amministrazione statunitense per arrivare a soluzioni equilibrate tra le due parti.

Da parte italiana si chiederà di accelerare sull’ampliamento della rete di accordi di libero scambio dell’UE con Paesi terzi al fine di diversificare i mercati di sbocco dell’export europeo. Tajani infine parteciperà al Summit e all’Assemblea politica del Partito Popolare Europeo, riunite a Bruxelles in occasione del Consiglio europeo.