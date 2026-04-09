Tajani a Spalato per la riunione ministeriale del gruppo “MED9”

Farnesina –

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà oggi a Spalato, in Croazia, per partecipare alla riunione ministeriale del gruppo “MED9”, formato creato nel 2016 per coordinare l’azione dei Paesi meridionali dell’Unione Europea (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Malta, Grecia, Croazia, Slovenia e Cipro). Ai lavori prenderà parte anche la Commissaria UE per il Mediterraneo, Dubravka Šuica.

L’agenda dell’incontro, organizzato dalla presidenza di turno croata, prevede una sessione di lavoro dedicata all’analisi dell’impatto della crisi in Medio Oriente sulla sicurezza energetica europea e sulla resilienza delle catene di approvvigionamento, con un’attenzione particolare alla salvaguardia delle rotte marittime verso il Mediterraneo. Seguirà quindi una sessione dedicata al rafforzamento del coordinamento del gruppo MED9. Al termine, il gruppo adotterà una Dichiarazione congiunta.

Nel ribadire la centralità del Vicinato Meridionale nella strategia di politica estera dell’Italia, a Spalato il Ministro Tajani sottolineerà anche l’impegno del nostro Paese nel favorire la de-escalation nelle aree di crisi del Mediterraneo allargato, con riferimento specifico al Golfo, al Libano e alla Striscia di Gaza. Tajani evidenzierà inoltre la necessità di diversificare le rotte di approvvigionamento energetico attraverso iniziative strategiche come IMEC, corridoio economico volto a mettere in sicurezza i flussi commerciali tra Europa, Medio Oriente e Asia.