Tajani e Goyal riuniscono a Brescia le imprese italiane e indiane

A seguito della visita ad A2A, i Ministri Tajani e Goyal hanno aperto il forum imprenditoriale presso Museo di Santa Giulia per mettere a fuoco le aree maggiormente promettenti per lo sviluppo della cooperazione economica bilaterale.

La scelta di organizzare l’incontro a Brescia nasce anche dal forte interscambio tra Lombardia e India, che ha registrato una crescita di oltre il 10% nell’ultimo anno. Il 40% degli scambi complessivi tra Italia e India transitano dalla regione.

In linea di continuità con l’analogo esercizio svolto a New Delhi ad aprile, il Foro imprenditoriale bilaterale a Brescia ha riunito oltre 400 partecipanti tra aziende, istituzioni e associazioni di categoria, per approfondire opportunità in quattro ambiti: industria 4.0; trasporti; transizione energetica, economia circolare; spazio. I lavori hanno previsto anche sessioni B2B, con circa 170 incontri realizzati tra aziende italiane e indiane.

Nel corso dei lavori è stata riconosciuta la centralità del progetto del Corridoio economico India-Europa via Medio Oriente (IMEC) per lo sviluppo di interconnettività infrastrutturale, energetica e digitale tra Europa e India, e l’importanza di concludere quanto prima un accordo di libero scambio UE – India.